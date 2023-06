Apple émet des avertissements de santé pour son futur casque de réalité mixte AR/VR

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler son dernier casque de réalité mixte VR/AR lors de sa Worldwide Developers Conference 2023 ce soir, l’entreprise mettrait également en garde les utilisateurs contre la consultation d’un professionnel de la santé avant d’utiliser le nouvel appareil.

Apple émettra des avertissements en matière de santé pour son casque AR/VR.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage d’informer les potentiels clients souffrant de certaines pathologies qu’ils « ne devraient pas acheter ou utiliser l’appareil en raison de l’impact que l’AR et la VR peuvent avoir sur leur santé ».

Outre la possibilité que l’appareil fatigue les yeux de l’utilisateur, le casque AR/VR peut également avoir des effets néfastes sur les personnes souffrant de la maladie de Ménière ou d’un trouble de l’oreille interne provoquant des épisodes de vertige, d’anciennes lésions cérébrales traumatiques, du syndrome post-commotionnel, de TDAH et de troubles de l’attention, ainsi que sur les femmes enceintes.

If you’re prone to inner ear infections, have ADHD/ADD, anxiety disorders, a pacemaker, epilepsy, blackouts/seizures or are pregnant, you may be warned against using the headset. In addition to Meniere’s disease, past traumatic brain injuries, post-concussion syndrome, migraines. https://t.co/fuasZ1Cy8F

—Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023