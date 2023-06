La ROG Matrix GeForce RTX 4090 d’ASUS bénéficie d’un refroidissement par Liquid Metal

ASUS a dévoilé une nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 en édition limitée qui abandonne le concept des ventilateurs en faveur d’un nouveau design en Liquid Metal, qui prétend offrir une augmentation record des performances. La ROG Matrix GeForce RTX 4090 ne ressemble à aucun autre GPU avec son design unique à double pompe, mais plus important encore, elle est censée fournir « les horloges de boost les plus élevées de toutes les RTX 4090 au monde ».

La société n’est pas étrangère à l’utilisation de Liquid Metal pour gérer les températures sur les machines informatiques. En fait, ASUS dispose de son propre processus breveté pour appliquer en toute sécurité du Liquid Metal sur le CPU de certaines machines de jeu de la série ROG. Cependant, c’est la première fois qu’Asus tente l’exploit pour un GPU, et les résultats ont l’air d’appartenir à une collection d’art.

Si le Liquid Metal est un excellent conducteur thermique, il est également corrosif pour d’autres métaux comme l’aluminium, et une fuite pourrait entraîner un court-circuit sur la carte de circuit imprimé. Pour éviter cela, ASUS a placé de la résine UV autour de la puce du GPU, puis a placé deux couches supplémentaires entre le PCB et la puce afin que le Liquid Metal ne s’écoule pas et n’endommage pas d’autres pièces — surtout si l’on considère que cette édition personnalisée du GPU peut être montée verticalement ou horizontalement en toute sécurité.

Des ordinateurs portables de jeu au cœur de la puissance graphique

Pour améliorer le processus de refroidissement, il y a un radiateur de 360 mm construit spécialement pour le ROG Matrix GeForce RTX 4090, avec trois ventilateurs ROG MF-12S ARGB à 1000 tours par minute. Il y a un seul connecteur magnétique pour le transfert d’énergie, ce qui facilite la gestion des câbles, tandis que le GPU lui-même s’appuie sur un emplacement de 2,5 au lieu de l’emplacement de 3,5 plus courant pour les GPU haut de gamme.

Il n’y a pas besoin de ventilateur auxiliaire sur la carte, car ASUS place la gestion de la chaleur dans une plaque métallique et un châssis de GPU construit entièrement en métal, tandis que la pompe de refroidissement est également plus efficace cette fois-ci. Pour une meilleure surveillance de la chaleur, ASUS a également placé des capteurs de température sur les voies d’entrée d’alimentation, les selfs et le module de régulation de tension, en plus de ceux situés sur la puce du GPU et le module de mémoire.

Pour aller plus loin, ASUS a créé une nouvelle fonction appelée « Thermal Map » pour élargir le champ de l’analyse thermique, ainsi qu’une nouvelle fonction « Mileage » qui permet de suivre les statistiques d’utilisation du GPU à différents niveaux de puissance. Il y a également un switch Dual BIOS, qui permet aux utilisateurs de basculer entre le mode normal et le mode performance en fonction du scénario d’utilisation — un peu comme le système de switch MUX dans l’application Armory Crate préinstallée.

Malheureusement, ASUS n’a pas voulu dire quand la ROG Matrix GeForce RTX 4090 sera commercialisée et combien elle coûtera.