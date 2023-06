De nouveaux coloris annoncés pour les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Nous en savons désormais beaucoup sur le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 — mais comme l’annonce officielle n’est pas prévue avant la fin du mois de juillet, il y a encore du temps pour quelques fuites et rumeurs.

Selon l’analyste industriel Ross Young, un certain nombre d’options de couleurs supplémentaires vont apparaître en plus de celles dont nous avons déjà entendu parler dans les fuites précédentes. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une rumeur non confirmée et qu’il est possible que toutes ces couleurs ne soient pas disponibles dans toutes les régions. Samsung limite parfois certaines teintes à certaines parties du monde, tout en rendant d’autres couleurs exclusives à son propre site Web.

Les nouvelles couleurs du Galaxy Z Flip 5 seraient le bleu, le vert, le jaune et le platine, en plus du beige, du gris, du vert clair et du rose clair que nous connaissons déjà. Si vous êtes intéressé par ce smartphone à clapet, il semble que vous aurez le choix entre de nombreuses couleurs.

En ce qui concerne le Galaxy Z Fold 5, Young indique que les couleurs « à fort volume » seront le beige, le noir et le bleu clair, avec un bleu plus foncé et du platine également disponible en plus petites quantités. Cela signifie qu’il y aura des couleurs familières et de nouvelles couleurs pour les deux appareils.

Some new Z Flip 5 colors:

Blue

Green

Platinum

Yellow

along with the previous higher volume colors of Beige, Gray, Light Green and Light Pink. Also seeing Blue and Platinum on the Fold 5 along with the higher volume colors of Beige, Black and Light Blue. —Ross Young (@DSCCRoss) May 26, 2023

Alors que les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 ont été lancés en août 2022, la rumeur veut que la présentation Unpacked soit avancée à la fin du mois de juillet de cette année.

Un objet esthétique

Les couleurs supplémentaires ne semblent peut-être pas aussi importantes que, par exemple, la vitesse du processeur ou la qualité du capteur de l’appareil photo, mais les différentes nuances dans lesquelles un smartphone est disponible peuvent faire une différence dans l’attrait qu’il exerce sur différents groupes de personnes.

C’est peut-être encore plus vrai pour le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. De nombreuses personnes achèteront un smartphone pliable pour son facteur de forme et son esthétique, et les couleurs dans lesquelles le smartphone est disponible jouent un rôle à cet égard.