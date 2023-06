Après 21 ans, l’activation de Windows XP a été piratée

Quant à savoir pourquoi quelqu’un utiliserait Windows XP, eh bien, vous ne devriez vraiment pas. Outre le fait qu’il est complètement dépassé, Windows XP est truffé de vulnérabilités non corrigées. Windows XP n’est utile qu’aux joueurs rétro, aux personnes qui veulent faire un voyage nostalgique et aux entreprises qui s’appuient sur des logiciels vieux de plusieurs décennies pour leurs opérations critiques (vous trouverez encore XP dans les hôpitaux, les usines industrielles, les installations de fabrication et dans certains secteurs du gouvernement).

Comme le rapporte The Register, un article de blog sur tinyapps intitulé « Windows XP Activation : GAME OVER » retrace brièvement l’historique des tentatives de piratage du processus d’activation du système d’exploitation. Il fournit ensuite un hachage SHA-256 pour xp_activate32.exe, un programme qui vous permet de générer les clés appropriées pour l’activation hors ligne de Windows XP.

L’une des parties les plus controversées du lancement de Windows XP a été la mise en œuvre de l’activation du produit Windows, une mesure anti-piratage qui a été à l’origine de nombreux bugs et maux de tête. Aujourd’hui, 21 ans après l’arrivée de Windows XP, son algorithme d’activation a été piraté .