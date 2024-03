Le prix du ASUS Zenfone 11 Ultra dévoilé avant l’annonce du 14 mars

Asus s’apprête à révolutionner le marché avec le lancement imminent de son dernier fleuron, le Zenfone 11 Ultra, prévu pour ce milieu de semaine. Cet appareil, qui promet d’éblouir les technophiles du monde entier, sera disponible globalement, bien que son prix varie selon les pays.

Heureusement, une récente fuite nous offre un aperçu anticipé du tarif du Zenfone 11 Ultra, grâce à une révélation inattendue d’un détaillant tchèque. Selon le site Huramobil, ce bijou technologique sera proposé à partir de 985 euros, une annonce qui attise la curiosité juste avant sa présentation officielle.

Le modèle, doté de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, sera également mis en vente, affiché à 1 045 euros. Il est important de noter que ces prix intègrent une légère réduction durant la période de précommande, qui prendra fin le 14 avril. Sans ces réductions, le Zenfone 11 Ultra serait proposé entre 1 025 euros pour la version 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et jusqu’à 1 145 euros pour le modèle supérieur.

Asus ne se contente pas de jouer sur les prix ; la marque propose également son flagship en deux élégants coloris : bleu et noir. En plus des détails tarifaires, des spécifications techniques de l’appareil ont également été partagées.

Bien que ces informations ne soient pas entièrement nouvelles pour ceux qui suivent nos mises à jour, rappelons que le Zenfone 11 Ultra se distingue par son écran AMOLED de 6,78 pouces, offrant un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz.

Sous le capot, ce smartphone exceptionnel est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, accompagné de configurations mémoire de 12/256 Go ou de 16/512 Go. Confirmant les attentes, le smartphone embarque un système de triple caméra, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels, promettant des clichés époustouflants.