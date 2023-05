La tablette Huawei MatePad Air est équipée d’un écran de 11,5 pouces à 144 Hz

by

La Huawei MatePad Air est une tablette fine et légère dotée d’un impressionnant écran. La tablette mesure 6,4 mm d’épaisseur et pèse 508 grammes. Elle est équipée d’un écran LCD de 11,5 pouces, de 2880 x 1840 pixels, d’une luminosité de 500 nits et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Lancée la semaine dernière en Chine, la tablette est vendue à partir de 2 899 CNY (412 $). Mais on ne sait pas encore si cette tablette sera bientôt expédiée dans le monde entier.

Évidemment, comme d’autres appareils récents de Huawei, la MatePad Air est livrée avec le logiciel HarmonyOS de Huawei plutôt qu’avec Android. Vous pouvez blâmer les sanctions américaines pour cela.

Vous pouvez également blâmer les sanctions pour un autre choix de Huawei : la tablette est livrée avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Cette puce n’est certes pas négligeable, mais elle date de quelques années et je ne peux m’empêcher de me demander si la raison pour laquelle Huawei l’utilise est que l’entreprise n’a pas été en mesure d’obtenir des puces Qualcomm plus récentes.

Les autres caractéristiques de la MatePad Air comprennent des haut-parleurs quadruples, une batterie d’une capacité de 8 300 mAh, une charge rapide de 40 W, la prise en charge de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, ainsi que la prise en charge optionnelle de la 4G LTE.

Les configurations d’entrée de gamme seront livrées avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Huawei propose également des accessoires en option, notamment une tablette et un clavier.