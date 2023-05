Razer dévoile la gamme d’enceintes de jeu Nommo V2

Les trois types d’enceintes sont séparés par le nombre de composants. Le Nommo V2 Pro est une paire d’enceintes avec, comme le dit Razer, « un caisson de basses sans fil », THX Spatial Audio et des haut-parleurs à gamme étendue de 3 pouces. Les enceintes sont également dotées d’un éclairage Chroma RGB projeté à l’arrière . L’ensemble d’enceintes de base Nommo V2 dispose également d’un caisson de basses (filaire) et d’un éclairage Chroma projeté à l’arrière. Le Nommo V2 X est un ensemble plus minimaliste qui comprend deux haut-parleurs avec des ports de basse orientés vers l’arrière.

Razer a annoncé le lancement de sa dernière gamme de haut-parleurs pour PC gaming . Cette gamme se compose de trois types de haut-parleurs : le Nommo V2, le Nommo V2 Pro et le Nommo V2 X. Razer a également lancé un pod de contrôle sans fil pour les haut-parleurs. Les prix de cette gamme de haut-parleurs commencent à 169,99 euros et les haut-parleurs seront lancés en juin, tandis que le pod de contrôle sera lancé en août.