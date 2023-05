Ce projet Raspberry Pi peut suivre la station spatiale internationale

by

Les créateurs du Raspberry Pi à l’université de Cambridge ont célébré le dixième anniversaire de leur concept révolutionnaire en 2022. L’institut a indiqué qu’en dix ans, plus de 40 millions de Raspberry Pi avaient été vendus dans le monde. Bien sûr, l’une des clés de son succès réside dans sa facilité à être modifié et à s’adapter aux besoins des utilisateurs. De nombreux projets à travers le monde ont vu le jour grâce à ce matériel polyvalent.

Les passionnés de l’espace seront intrigués d’apprendre que, dans une autre tranche de génie du Raspberry Pi, le système peut également suivre les station spatiale internationale.

Voici une introduction au projet International Space Station Tracker, comment il a été créé et ce qu’il peut faire.

Qu’est-ce que l’International Space Station Tracker ?

Il existe sur le Web différents outils permettant de suivre l’orbite de la station spatiale internationale. L’Agence spatiale européenne, par exemple, indique la position approximative de la station, ainsi que l’endroit où elle se trouvait 90 minutes auparavant et l’endroit où elle se trouvera une heure et demie plus tard. Un amateur de Raspberry Pi a toutefois réussi à reproduire l’effet de ce logiciel de haute technologie à l’aide d’un humble écran ePaper et d’un peu de développement Python.

Comme l’explique Hackster.io, Sridhar Rajagopal a créé le projet d’affichage de l’emplacement de l’ISS à l’aide de Waveshare ePaper. Rajagopal a trouvé une carte du monde qui pouvait être réduite de manière lisible à la bonne résolution pour s’afficher complètement sur le petit « écran » de 2,7 pouces et d’une résolution de 264 x 176 pixels.

Le créateur explique que la minuscule carte, dont les continents sont affichés en noir absolu, comprend des lignes de longitude et de latitude, et qu’une ligne rouge contrastante indique clairement la trajectoire de l’ISS. La position de l’ISS est mise à jour deux fois par minute sur le projet. Le résultat est un intrigant outil en miniature, avec un affichage précis et en temps quasi réel.

Comment l’International Space Station Tracker a-t-il été créé ?

Pour créer l’outil, Rajagopal a combiné le Raspberry Pi 3 Model B+ avec son boîtier ProtoStax. Armé de ces composants, du SPI configuré sur le Raspberry Pi et du fichier requis sur GitHub, Python 3 et plus est nécessaire pour faire fonctionner le tracker avec succès.

Comme pour de nombreux projets Raspberry Pi, il est possible d’améliorer encore les capacités de l’International Space Station Tracker. Le créateur suggère, par exemple, que les utilisateurs puissent le modifier pour qu’il les alerte lorsque l’ISS est en orbite au-dessus de leur position spécifique.

Le site Web Spot The Station de la NASA permet aux utilisateurs d’entrer leur ville (ou les coordonnées d’une ville proche), puis de voir une carte marquée des endroits potentiels où l’on peut voir l’ISS à proximité. Bien qu’un projet de loisir tel que l’International Space Station Tracker ne soit pas tout à fait capable de cela, c’est un exemple fantastique du type de créativité et d’esprit de collaboration qui est la plus grande force de la communauté Raspberry Pi.