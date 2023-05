Amazon travaille sur un nouveau robot de maison en toute discrétion

Google et Microsoft s’affrontent en force sur le champ de bataille de l’IA, et il semble qu’Amazon ne veuille pas non plus manquer le prix d’un milliard de dollars. Mais au lieu d’intégrer l’IA de nouvelle génération dans des applications ou des navigateurs Web, Amazon veut donner vie à l’IA par l’intermédiaire de robots qui vivront dans nos maisons.

Amazon a déjà mis en vente le robot Astro, plutôt mignon mais aussi effrayant. Selon une fuite, l’entreprise prépare un modèle de nouvelle génération qui met en œuvre le même type d’intelligence artificielle conversationnelle que ChatGPT et Google Bard, mais avec une intelligence environnementale supplémentaire pour aider aux tâches ménagères.

Citant des documents internes, Business Insider rapporte qu’Amazon travaille sur un projet dont le nom de code est « Burnham » et qui implique un robot capable de tenir des conversations en langage naturel et d’améliorer la connaissance de la maison. Il est rapporté qu’Amazon envisage « l’intelligence et une interface vocale conversationnelle » pour son robot de nouvelle génération.

Mais au lieu de se contenter de découvrir et de comprendre les anomalies, comme une casserole d’eau bouillante toujours sur le feu, le robot pourrait passer à l’étape suivante après avoir évalué les risques et informé rapidement les personnes présentes dans la maison. Amazon considère ces robots intelligents comme des machines qui « apportent la tranquillité d’esprit à la famille en lui montrant que tout va bien dans la maison ».

Amazon viserait un prix provisoire d’environ 1 000 dollars pour son futur robot d’assistance à domicile, mais il pourrait également proposer des services complémentaires sur abonnement. Les services standards de surveillance de la maison coûteraient 25 dollars par mois, tandis que l’ajout des caméras Ring ferait grimper le tarif mensuel à 35 dollars.

Pouvez-vous faire confiance à Amazon ?

Un élément clé présumé du projet Burnham, qui pourrait donner naissance à de nombreux produits à l’avenir, est la connaissance du contexte. Par exemple, si les caméras du successeur du Astro détectent qu’une personne est tombée par terre, il analysera la gravité de la situation et composera le 911 pour obtenir une aide d’urgence si nécessaire. Mais l’entreprise souhaiterait aller plus loin et doter le robot d’une mémoire et d’une intelligence environnementale comparables à celles des humains. Les documents internes qui ont fait l’objet d’une fuite indiquent que les propriétaires pourront demander au robot où ils ont mis les clés de la voiture et qu’il les guidera vers l’endroit où elles se trouvent. Aussi pratique que cela puisse paraître, cela signifie aussi que le robot vous a suivi partout lorsque vous aviez la clé en main et que vous l’avez placée à n’importe quel endroit de votre maison.

Pour pouvoir aider à la recherche, le robot doit disposer d’un registre de tout ce qu’il a vu avec la caméra. En d’autres termes, il pourrait s’agir d’une machine sur roues dotée d’une mémoire numérique de l’ensemble de votre maison. Pour une entreprise dont le bilan est déjà entaché par les enregistrements d’Alexa qui laissent filtrer des moments privés, convaincre les consommateurs d’acheter un robot qui enregistre tout ce qui se passe dans leur maison, non seulement avec un micro, mais aussi avec une caméra, ne sera probablement pas une sinécure.

En outre, les documents indiquent que la technologie « se souvient de ce qu’elle a vu et compris » et que le robot peut ensuite « s’engager dans un dialogue de questions-réponses sur ce qu’il a vu » et utiliser l’IA alimentée par les LLM pour agir en conséquence.