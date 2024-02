Amazon réinvente le texte vers parole avec BASE TTS

Dans le paysage en constante évolution de l’intelligence artificielle, Amazon vient de marquer un tournant avec l’introduction de BASE TTS, le modèle de conversion texte en parole le plus avancé à ce jour. BASE TTS est au cœur d’une innovation permettant des interactions plus naturelles et humaines.

Le modèle BASE TTS d’Amazon a été entraîné sur une base de données colossale de 100 000 heures de discours en domaine public, intégrant principalement de l’anglais, mais aussi du allemand, du néerlandais, et de l’espagnol. Cette diversité linguistique et cette quantité de données inédite confèrent au modèle une « naturalité de pointe » dans la reproduction de la parole humaine.

Avec 980 millions de paramètres, BASE-large est reconnu comme le modèle texte-parole le plus volumineux jamais conçu. Les chercheurs d’Amazon ont également expérimenté avec des modèles de tailles inférieures pour évaluer leurs performances en comparaison.

BASE TTS se distingue par sa capacité à imiter les caractéristiques vocales d’un locuteur à partir de seulement quelques secondes d’audio de référence, une avancée majeure vers des communications plus personnelles et authentiques avec les IA. Les chercheurs se sont concentrés sur divers aspects de la parole, tels que les noms composés, les émotions, les mots étrangers, et les complexités syntaxiques, soulignant la versatilité du modèle.

Un futur prometteur, mais prudent

Alors que les innovations en intelligence artificielle ont dominé l’année 2023, les percées dans le domaine du texte vers la parole en 2024 pourraient continuer à démocratiser des technologies autrefois considérées comme futuristes. Toutefois, l’approche prudente de l’équipe de recherche rappelle l’importance d’une régulation adéquate, notamment en matière de sécurité et de confidentialité.

Cette évolution vers des interactions plus naturelles et humaines avec la technologie ouvre de nouvelles perspectives, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour le développement futur de l’intelligence artificielle. BASE TTS d’Amazon pourrait bien être le prélude à une ère où la communication entre l’homme et la machine devient indiscernable de la conversation humaine.