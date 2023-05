Le Reality Pro d’Apple sera présenté lors de la WWDC, mais il sera retardé

Un nouveau rapport confirme que le Reality Pro d’Apple, son casque AR/VR, est toujours d’actualité et serait révélé par le géant de Cupertino lors de son événement WWDC 2023.

Cependant, il y a d’énormes problèmes auxquels il serait confronté au début, et ils sont centrés sur des « problèmes de production » qui prolongeraient la sortie de l’appareil pour le grand public, avec une nouvelle fenêtre de sortie attendue pour le wearable.

Pendant longtemps, cet appareil de la société a fait l’objet de spéculations et de rumeurs, de nombreux analystes affirmant qu’Apple est en train de développer une telle technologie pour le monde entier.

Le très attendu casque de réalité mixte d’Apple, le Reality Pro, connaîtrait des retards et des problèmes de production, ce qui pourrait affecter sa date de sortie prévue. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, le géant de la technologie est confronté à d’importantes difficultés pour commercialiser rapidement son ambitieux dispositif portable.

Néanmoins, le casque devrait faire ses débuts lors de la prochaine WWDC, et il est sur le point de révolutionner le monde de la réalité mixte et des expériences virtuelles. Combinant les capacités de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR), le casque promet d’immerger les utilisateurs dans un mélange transparent des mondes physique et numérique.

Nouvelle fenêtre de lancement

Cependant, le rapport affirme également que des personnes familières avec le sujet ont révélé qu’Apple est aux prises avec des obstacles imprévus dans le développement du casque, ce qui contribue aux retards. Le WSJ note que l’appareil sera probablement présenté au grand public à l’automne 2023, c’est-à-dire à peu près à la même période que la sortie habituelle des iPhone d’Apple.

La date exacte de lancement reste toutefois incertaine.

Le célèbre dispositif portable a longtemps été considéré par les initiés et les analystes comme un développement important pour l’entreprise, qui le teste depuis 2018. Au cours de ces périodes, la société aurait fait des démonstrations pour les cadres qui l’ont gardé secret jusqu’à présent. Certes Apple a fait face à de nombreux retards dans son développement, mais l’objectif est de lancer un appareil inédit pour une nouvelle expérience AR et VR qui serait différente de ce qui est proposé aujourd’hui, mais qui s’accompagnerait d’un prix premium.

L’une des principales caractéristiques du Reality Pro est son système d’exploitation propriétaire, xrOS, conçu spécifiquement pour les applications de réalité mixte. Cette plateforme logicielle avancée devrait offrir une expérience utilisateur transparente et intuitive, permettant aux porteurs de naviguer en toute transparence entre les domaines physique et numérique.

À l’approche de la WWDC 2023, l’impatience des passionnés de technologie ne cesse de croître, dans l’espoir qu’Apple règle les problèmes de production et donne une image plus claire du lancement prévu du casque. Le Reality Pro représente une avancée significative dans le monde de la réalité mixte, et sa sortie éventuelle façonnera sans aucun doute l’avenir de la technologie immersive.