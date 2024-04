La nouvelle Blink Mini 2 : Sécurité extérieure avancée à petit prix

Quatre ans après son lancement, la Blink Mini figure toujours parmi les caméras de sécurité d’intérieur les plus populaires. Mais il est temps pour la Blink Mini d’aller en extérieur. La nouvelle Blink Mini 2 est désormais disponible au prix de 40 dollars, avec un projecteur intégré et un design résistant aux intempéries.

La Blink Mini 2 présente plusieurs améliorations pour s’adapter à une utilisation en extérieur. Bien entendu, elle est résistante aux intempéries (classée IP65 — idéale pour les fortes pluies ou la neige), mais elle bénéficie également d’un champ de vision plus large de 143 degrés et d’un projecteur intégré pour des vidéos nocturnes en couleur. Le système de détection de personnes d’Amazon est également intégré à la caméra, mais nécessite un abonnement à Blink.

Et pour ceux qui sont déjà engagés dans l’écosystème Blink, la Blink Mini 2 peut servir de carillon de la Blink Video Doorbell. Cette fonction peut sembler réservée à un usage intérieur, mais elle peut s’avérer utile si vous passez beaucoup de temps dans votre jardin, à condition que vous installiez la Blink Mini 2 à une distance audible.

Hormis ces améliorations axées sur l’extérieur, la Blink Mini 2 n’est pas très différente de sa prédécesseure. Elle présente un nouveau design pétillant et un objectif légèrement plus grand, mais elle ne mesure toujours que deux pouces, et la résolution vidéo 1080p reste inchangée.

Elle fonctionne également sur alimentation filaire, bien qu’elle utilise un câble USB-C moderne au lieu de l’interface Micro USB à l’ancienne.

Pas encore disponible en France

Naturellement, la Blink Mini 2 prend en charge les compétences Alexa Blink Smarthome et peut diffuser un flux vidéo en direct vers les appareils Echo Show. Elle est livrée avec une version d’essai de 90 jours du plan d’abonnement de Blink, qui débloque un stockage cloud supplémentaire et d’autres fonctionnalités. Il convient toutefois de noter que la caméra prend en charge le stockage vidéo local lorsqu’elle est associée à un Blink Sync Module 2.

La Blink Mini 2 est disponible dès aujourd’hui au prix de 40 dollars, soit 10 dollars de plus que la Blink Mini originale. Malheureusement, le câble d’alimentation résistant aux intempéries n’est pas inclus. Si vous ne disposez pas d’un câble USB-C conçu pour une utilisation en extérieur, vous devez acheter l’offre groupée Blink Mini 2 à 50 dollars.

De plus, je ne l’ai pas encore vu sur le marché français !