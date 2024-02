Nvidia devient la troisième plus grande valeur boursière des États-Unis

Nvidia, le fabricant dominant de puces pour l’IA, a récemment surpassé Alphabet, la maison mère de Google, devenant ainsi la troisième entreprise la plus valorisée des États-Unis, juste après avoir dépassé Amazon.

La valorisation de Nvidia a atteint un pic sans précédent depuis 20 ans, avec une augmentation de 2,46 % de ses actions, portant sa capitalisation boursière à 1,825 trillion de dollars. Cette montée intervient juste avant l’annonce de ses résultats trimestriels, tandis qu’Alphabet a vu ses actions augmenter de 0,55 % pour atteindre 1,821 trillion de dollars.

L’action Nvidia a connu une hausse de 47 % cette année, après avoir quadruplé en 2023, contrôlant 80 % du marché des processeurs d’IA haut de gamme. La demande croissante a entraîné des pénuries de composants premium et des temps d’attente prolongés pour les processeurs de cloud computing destinés aux développeurs d’IA.

L’engouement pour l’intelligence artificielle a propulsé des entreprises technologiques telles que Microsoft et Meta Platforms vers des sommets historiques. Les investisseurs attendent avec impatience le rapport trimestriel de Nvidia, espérant de bons résultats et des perspectives optimistes. Toutefois, ils avertissent qu’un écart par rapport aux attentes élevées pourrait entraîner une vente massive d’actions.

Les analystes prévoient que le revenu du premier trimestre de Nvidia triple pour atteindre 20,37 milliards de dollars, avec un bénéfice net ajusté augmentant de plus de 400 % pour s’établir à 11,38 milliards de dollars. Historiquement concentrée sur les cartes graphiques pour jeux PC, la demande pour ses processeurs d’IA pour serveurs, coûtant plus de 20 000 dollars chacun, a fait bondir les actions de Nvidia de 246 % l’année dernière. L’entreprise fabrique actuellement la puce H100, qui alimente la majorité des LLM utilisés aujourd’hui, notamment le ChatGPT d’OpenAI et la majorité des projets d’IA de Microsoft, Meta et Amazon.

La concurrence arrive

Les plus grandes entreprises technologiques du monde sont engagées dans une course à l’armement en matière de puces d’IA, chacune d’entre elles espérant créer sa propre puce GPU pour renverser le quasi-monopole de Nvidia. Ironiquement, les principales ventes de puces d’IA de Nvidia proviennent de ces mêmes entreprises. Pendant ce temps, des concurrents directs comme Intel et AMD travaillent sur leurs propres puces puissantes qui pourraient rivaliser avec le H200.

Par ailleurs, Amazon a annoncé d’excellents résultats trimestriels le 1er février, dépassant les prévisions après avoir licencié 27 000 employés, ce qui a permis à l’entreprise de gérer ses coûts plus efficacement. Les actions d’Amazon ont augmenté de 78 % l’année dernière, contribuant à la transformation dynamique des entreprises les plus précieuses au monde.

En janvier, Microsoft a dépassé Apple pour devenir l’entreprise américaine la plus valorisée, en partie grâce à sa forte relation dans le cloud avec OpenAI et à ses nouvelles technologies IA pour Windows et Office.