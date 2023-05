OPPO ne fabriquera plus des puces personnalisées pour ses flagships

L’une des plus grandes marques chinoises de smartphones, OPPO, a fermé sa filiale de conception de puces, Zeku, selon des sources de l’entreprise et d’anciens employés. La fermeture est due aux « incertitudes de l’économie mondiale et du marché des smartphones », selon l’entreprise. Cette nouvelle intervient à un moment où des marques comme Google, Xiaomi et bien d’autres se tournent vers les puces personnalisées.

Zeku a été créée en 2019 pour concevoir des puces qui pourraient être utilisées dans les appareils OPPO, à l’instar de ce que son rival Huawei Technologies avait déjà fait avec sa filiale HiSilicon.

Toutefois, la fermeture de Zeku intervient dans un contexte difficile pour les entreprises de conception de puces sans usine en Chine, où l’acquisition de puces a été entravée par l’escalade des restrictions américaines à l’exportation visant les semi-conducteurs avancés.

L’année dernière, seules 566 des 3 243 entreprises de conception de puces en Chine ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de yuans (13,3 millions d’euros), selon Wei Shaojun, président de la conception de circuits intégrés à l’Association chinoise de l’industrie des semi-conducteurs (China Semiconductor Industry Association—CSIA).

Les sanctions limitant l’exportation de puces avancées utilisant des technologies d’origine américaine, il est de plus en plus difficile pour les entreprises chinoises sans usine de trouver des fabricants pour leurs conceptions.

La fin des puces MariSilicon X

OPPO n’a pas été spécifiquement ciblé par les États-Unis, mais les mises à jour des contrôles américains à l’exportation en octobre dernier interdisent effectivement l’exportation vers la Chine de toute puce ou équipement de fabrication de puces suffisamment avancés sans approbation explicite. Il est donc difficile pour les entreprises chinoises sans usine d’accéder à la technologie de fabrication de puces, et même pour des fabricants tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) d’accepter des commandes d’entreprises chinoises.

OPPO a dévoilé son premier processeur d’image interne, MariSilicon X, en décembre 2021, qui a été fabriqué par TSMC à l’aide de son processus de nœud de 6 nanomètres. La puce est désormais sous le seuil de 14 nanomètres des sanctions imposées par Washington. Les performances de l’audio Bluetooth ont été au cœur de la deuxième puce interne de l’entreprise, lancée fin 2022.