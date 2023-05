Voici le Dimensity 9200+ 5G, le dernier chipset haut de gamme de MediaTek

MediaTek a annoncé le dernier-né de sa gamme de puces, le SoC Dimensity 9200+. Le nouveau processeur de MediaTek offre des caractéristiques haut de gamme, notamment des vitesses d’horloge allant jusqu’à 3,35 GHz, la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3, et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Dimensity 9200+ de MediaTek.

Construit sur le processus de nœud TSMC de seconde génération de 4 nm, le nouveau Dimensity 9200+ offre la même architecture 1 + 3 + 4 que le Dimensity 9200. Cette configuration comprend un « ultra-cœur » ARM Cortex-X3 cadencé à 3,35 GHz, trois cœurs Cortex-A715 cadencés à 3,0 GHz et quatre cœurs d’efficacité Cortex-A510 cadencés à 2,0 GHz. De plus, MediaTek affirme avoir amélioré les performances du GPU de 17 % afin d’amener le jeu à un niveau supérieur.

L’une des principales caractéristiques du nouveau chipset Dimensity est l’inclusion d’un modem 4CC-CA 5G Release-16. Ce modem ne se contente pas de prendre en charge les réseaux 5G sub-6GHz et mmWave, il assure également une transition transparente entre les deux. Le chipset prend également en charge le dernier Wi-Fi 7, qui offre des vitesses allant jusqu’à 6,5 Gb/s, ainsi que le Bluetooth 5.3.

L’accent est également mis sur l’efficacité. MediaTek affirme avoir conçu ce chipset pour offrir une longue durée de vie à la batterie, tout en veillant à ce que l’appareil reste froid lors d’une utilisation intensive.

Selon l’entreprise, le nouveau SoC peut améliorer l’autonomie de la batterie de 21 % pendant les sessions de jeu et de 36 % lorsque le smartphone est utilisé comme hotspot Wi-Fi. Le chipset intègre également la technologie 5G UltraSave 3.0 pour optimiser l’autonomie de la batterie dans toutes les conditions 5 G.

Des premiers smartphones dès mai

Le chipset intègre une unité de traitement AI de 6e génération, l’APU 690. Cela permet au Dimensity 9200+ de bénéficier d’une réduction avancée du bruit par l’IA et de gérer les tâches de super résolution par l’IA. Le Dimensity 9200+ peut également prendre en charge un taux de rafraîchissement élevé (jusqu’à 240 Hz) pour les écrans en haute résolution. MediaTek MiraVision 890 permet l’inclusion d’un taux de rafraîchissement adaptatif, avec une expérience visuelle plus lumineuse et plus détaillée.

Parmi les autres caractéristiques du Dimensity 9200+ figurent HyperEngine 6.0. Cela se traduit par un ray tracing matériel plus rapide et une réduction du flou de mouvement. L’Adaptive Game Technology de MediaTek, avec des fonctions de jeu exclusives telles que le Variable Rate Shading, peut offrir des gains d’efficacité allant jusqu’à 12 %. Les futurs smartphones phares pourront tirer parti de Frame Rate Smoother 2,0 de MediaTek pour offrir une fluidité et une stabilité soutenues des fréquences d’images élevées. Le chipset prend également en charge l’audio Bluetooth à faible latence de 53 ms pour les jeux.

Des marques comme Xiaomi, OPPO, Vivo et bien d’autres devraient proposer des appareils équipés du chipset phare MediaTek Dimensity 9200+ d’ici la fin de l’année.