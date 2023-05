IO 2023 : Google dévoile de nouvelles façons de personnaliser votre téléphone Android grâce à l’IA générative

Lors de l’événement I/O 2023, Google a dévoilé de nouvelles options pour personnaliser votre smartphone Android en utilisant ses dernières avancées en matière de technologie d’IA générative. Vous pouvez ainsi modifier l’apparence et la texture de la messagerie, de l’écran de verrouillage, du fond d’écran et d’autres fonctionnalités de votre appareil.

Finally, if you’re not feeling inspired, let Generative AI wallpapers do the work for you. Your device will generate backgrounds based on the selected prompt. The result? Of the billions of Android phones in the world, no other phone will be like yours. #GoogleIO pic.twitter.com/cpHiC9zpPT

— Google (@Google) May 10, 2023