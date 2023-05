Mobvoi explique les retards de mise à jour de Wear OS 3 pour la série TicWatch 3

En 2021, Mobvoi a annoncé qu’elle mettrait à jour sa série existante de smartwatches TicWatch 3 vers la nouvelle mise à jour Wear OS 3 au cours du second semestre 2022. Au fil des mois, les utilisateurs de la TicWatch ont commencé à s’interroger et à deviner le calendrier de la mise à jour à venir, qui promettait d’importantes améliorations des performances et de nouvelles fonctionnalités. Pourtant, la mise à jour n’est jamais arrivée, et Mobvoi est restée silencieuse pendant des mois sans fournir aucun retour aux utilisateurs frustrés.

Cela fait plus d’un an que l’entreprise n’a pas fourni de mise à jour directe, et elle s’est maintenant exprimée publiquement pour résoudre certains des problèmes auxquels elle était confrontée. Mobvoi a publié une déclaration sur Twitter expliquant la raison pour laquelle elle n’a pas tenu sa promesse, et détaillant certains des problèmes qui l’empêchent de diffuser la mise à jour sur les appareils promis.

Dans sa déclaration, Mobvoi explique qu’elle reconnaît les préoccupations de ses utilisateurs et comprend que les utilisateurs de la TicWatch Pro 3 Ultra, de la TicWatch Pro 3 et de la TicWatch E3 puissent être déçus par l’absence de mises à jour et la frustration qu’elles engendrent. L’entreprise déclare également que ses smartwatches utilisent les processeurs Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et le matériel propriétaire de Mobvoi pour offrir une fonctionnalité et une assistance complètes. Cela semble avoir conduit l’entreprise à rencontrer des difficultés, et il semble qu’il faille plus de temps que prévu pour résoudre les problèmes et les bugs.

Cela nécessite d’autres mises à niveau de l’architecture et un débogage des performances lors de la mise à jour vers Wear OS 3 afin de garantir le plus haut niveau de qualité du logiciel et de l’expérience utilisateur

Le matériel propriétaire de Mobvoi gère les fonctions à faible consommation d’énergie qui permettent à l’écran LED secondaire de fonctionner et d’afficher des informations telles que l’heure et d’autres paramètres. Il semble que ce soit la partie avec laquelle Mobvoi a des difficultés, et cela pourrait être la raison principale du retard dans la diffusion de la nouvelle mise à jour du logiciel aux utilisateurs existants et aux nouveaux utilisateurs.

Bien qu’il soit agréable de voir Mobvoi s’adresser enfin à ses utilisateurs, l’entreprise n’a pas fourni de calendrier pour la sortie de Wear OS 3. Cependant, la société a annoncé qu’elle mènerait bientôt « une vaste phase de tests bêta fermés », ce qui suggère qu’elle pourrait enfin s’approcher d’un micrologiciel prêt pour la production.

Une mise à jour toujours attendue

De précédentes rumeurs laissaient entendre que Mobvoi pourrait préparer la mise à jour tant attendue pour le troisième trimestre 2023, et à première vue, ce rapport pourrait s’avérer exact. Nous avons également entendu dire que Mobvoi pourrait travailler sur de nouvelles smartwatches qui pourraient être lancées à cette période, et je ne serais pas surpris de voir l’annonce de nouvelles smartwatches et le déploiement de la mise à jour Wear OS 3 en même temps.

En l’état actuel des choses, on ne peut qu’espérer que Mobvoi parvienne à éliminer les bugs et à publier la mise à jour le plus tôt possible. Si vous souhaitez tester le logiciel bêta, je vous conseille d’être prudent, car les logiciels et programmes bêta peuvent casser des fonctionnalités majeures des appareils existants et entraîner d’autres problèmes.