Voici le Dimensity 9200 de MediaTek, avec un CPU Cortex-X3 et un GPU Immortalis-G715

MediaTek vient d’annoncer le Dimensity 9200, le dernier SoC phare de la société, comme elle l’avait promis. Il s’agit du premier à utiliser la technologie du processus de 4 nm de seconde génération de TSMC, avec une meilleure dissipation de la chaleur et une consommation d’énergie du CPU réduite de 25 % par rapport à son prédécesseur, selon la société.

Il est le premier à utiliser le tout dernier noyau principal ARM Cortex-X3 cadencé à 3,05 GHz et 3 noyaux de performance A715 à 2,85 GHz, tout en conservant les 4 noyaux CPU A510 à 1,8 GHz. Lors de l’événement, la société a déclaré qu’elle avait atteint 1,26 million de points sur AnTuTu, dépassant ainsi tous les flagships Android actuels.

Le SoC est doté d’un nouveau GPU Immortalis-G715, qui promet une amélioration des performances de 32 % par rapport à la génération précédente. Il prend également en charge le moteur de ray tracing basé sur le matériel et la technologie de rendu à taux variable.

MediaTek a déclaré s’être associé à Dark Zone Breakout de Tencent pour activer la technologie de ray tracing mobile et créer une expérience de jeu ultime pour les joueurs. En travaillant à l’optimisation du moteur de jeu et à une méticuleuse fluidité, elle promet des effets réalistes tels que les ombres, les reflets et l’éclairage ambiant.

Le Dimensity 9200 prend en charge la technologie de jeu HyperEngine 6.0 de MediaTek pour une action rapide et fluide afin que les joueurs puissent s’immerger dans chaque scène, avec des détails épiques.

Mémoire et stockage

La puce prend en charge la mémoire vive LPDDR5X 8533 Mbps et l’UFS 4.0 avec Multi-Circular Queue (MCQ) qui fournit à chaque cœur de CPU Cortex-A510 un accès direct au stockage, ce qui améliore considérablement la transmission des données dans les applications multithread.

La 6e génération de l’unité de traitement d’intelligence artificielle (APU 690) du chipset offre des performances jusqu’à 35 % plus rapides dans le benchmark ETHZ5.0 par rapport à l’APU de 5e génération et réduit également la consommation d’énergie de diverses applications d’intelligence artificielle.

Avec la technologie d’économie d’énergie eXtreme pour les tâches de réduction du bruit et de super résolution, le Dimensity 9200 promet jusqu’à 30 % d’économie d’énergie avec AI-NR et 45 % d’économie d’énergie avec AI-SR dans toutes les applications visuelles. Le Imagiq 890 de MediaTek peut saisir les images brutes directement à partir du capteur, ce qui rend votre caméra IA plus rapide et prolonge la durée de vie de la batterie comme jamais auparavant.

Prise en charge du capteur RVBW natif

Il s’agit de la première puce au monde à prendre en charge le capteur RVBW natif. Les capteurs RVBW offrent une sensibilité à la lumière supérieure de 30 %, et cette puce est la première à les prendre en charge en natif, ce qui lui confère un avantage de 34 % en termes d’efficacité énergétique. Les captures de vidéos et de photos en HDR et dans des conditions de faible luminosité produisent des images plus lumineuses et plus nettes, avec un niveau de détail nettement supérieur.

Il prend en charge le Full HD+ jusqu’à 240 Hz, le WHQD jusqu’à 144 Hz et le 5K (2,5Kx2) jusqu’à 60 Hz, avec la technologie de fréquence de rafraîchissement adaptative pour une expérience utilisateur fluide. Avec la prise en charge d’écrans de jeu aux performances extrêmes, une résolution accrocheuse et des designs pliables étendus, la technologie d’affichage MediaTek MiraVision 890 du chipset donne vie au contenu.

MediaTek AI Region PQ identifie les régions, les objets et les scènes dans chaque image et applique des améliorations sélectionnées telles que AI-Color, l’atténuation du flou et le suivi du bokeh respectivement aux prises de vue statiques, en mouvement et pour plusieurs personnes ensemble. MediaTek AI-SR/MEMC prolonge la durée de vie de la batterie, tout en mettant automatiquement à niveau les médias en continu à la résolution et à la fréquence d’images natives de l’écran, et le MediaTek Smart BluLight Defender garantit une expérience visuelle confortable.

Connectivité

Le Dimensity 9200 est la première plateforme de smartphone prête pour le Wi-Fi 7, prenant en charge des débits de données allant jusqu’à 6,5 Gb/s. Le chipset intègre un modem 5G avancé et intégré avec IA pour une recherche plus rapide du réseau, une récupération de la connexion 5G hors des zones mortes et d’autres améliorations intelligentes de la connectivité.

Il offre également des expériences 5G transparentes en basculant de manière fluide entre les connexions sub-6 GHz à longue portée et les connexions mmWave super rapides simultanément. La technologie de coexistence Bluetooth 5.3 et Wi-Fi de MediaTek permet aux périphériques Wi-Fi, audio Bluetooth Low Energy (LE) et sans fil tels que les manettes de jeu de se connecter en même temps sans interférence.

En outre, le système de double antenne du chipset commute intelligemment entre les antennes à performance extrême et les antennes à très faible consommation en fonction des besoins de l’utilisateur en temps réel.

Disponibilité

Le MediaTek Dimensity 9200 sera disponible d’ici la fin de l’année 2022. Lors de l’événement de lancement en Chine, vivo a confirmé qu’il sera l’un des premiers à lancer le smartphone équipé du Dimensity 9200. Il devrait s’agir de la série vivo X90 qui est attendue le mois prochain.

En outre, des cadres de OPPO, Xiaomi, HONOR, Transsion, ASUS ROG et d’autres encore ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience le lancement de smartphones équipés de la puce Dimensity 9200, sans confirmer les numéros de modèle.