Twitter lance des DM chiffrés, mais il faudra payer un abonnement Twitter Blue

La fonction de chiffrement de messages privés, alias DM, de Twitter arrive enfin, comme l’a confirmé l’ingénieur en sécurité de la plateforme, Christopher Stanley. Pas plus tard qu’hier, Elon Musk a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau système de chiffrement de bout en bout pour les messages directs de Twitter.

« Le test de base est que je ne pourrais pas voir vos messages directs même si j’avais un pistolet sur la tempe », s’est vanté le milliardaire. Aujourd’hui, Musk a tenu sa promesse en lançant la fonction de chiffrement des messages directs de Twitter la plus attendue.

Selon le dernier rapport d’Engadget, Twitter est déjà en train de déployer la nouvelle fonctionnalité de DM chiffré. « Super excité à l’idée de lancer la phase 1 de notre projet Encrypted DM’s ! » a annoncé Stanley depuis une publication sur son compte Twitter officiel. L’ingénieur en sécurité de Twitter a ajouté que la plateforme a pour objectif d’être la plateforme en ligne la plus fiable.

Néanmoins, Stanley a admis qu’ils sont encore loin d’être le réseau social le plus sécurisé sur Internet. « En attendant, voici le message direct chiffré que nous lançons — une nouvelle façon de communiquer sur Twitter », a ajouté Christopher.

Super excited about launching Phase 1 of our Encrypted DM’s project!

Twitter seeks to be the most trusted platform on the internet, and encrypted Direct Messages are an important part of that. As Elon Musk said, when it comes to Direct Messages, the standard should be, if…

—Christopher Stanley (@cstanley) May 10, 2023