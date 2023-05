Twitter va évoluer : DM chiffrés, appels vidéo et vocaux sur la plateforme, etc.

Elon Musk a essuyé de nombreuses critiques concernant le chaos et la confusion qui règnent sur Twitter depuis qu’il a racheté la plateforme en octobre dernier. Mais aujourd’hui, il cherche à nettoyer le gâchis qu’il a créé et à améliorer le site.

Hier martin, il a été rapporté que Musk avait déclaré qu’il allait purger les comptes inactifs. Mais, la grande nouvelle est arrivée plus tard dans la journée de mardi, lorsque Musk a tweeté que les DM chiffrés feraient leur apparition demain, ce mercredi 10 mai. Il a écrit : « La sophistication va augmenter rapidement. L’épreuve de vérité, c’est que je ne pourrais pas voir vos DM même si j’avais un pistolet sur la tempe ».

Cet ajout était une priorité pour Musk lors d’une réunion avec les employés en novembre de l’année dernière. Musk affirme que la version 1.0 de cette fonctionnalité « devrait être disponible » ce mercredi, et il promet qu’elle « deviendra de plus en plus sophistiquée » à un rythme rapide.

Musk précise également que dans la version actuelle de l’application Twitter, les utilisateurs peuvent envoyer une réponse DM à n’importe quel message du fil de discussion, et pas seulement au message le plus récent. Et n’importe quel emoji de réaction peut être utilisé.

We’re excited to launch two new features in Direct Messages today! 📢 Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive. 🥳 We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages… — Twitter Support (@TwitterSupport) May 10, 2023

Plus intéressants encore, les abonnés de Twitter pourront bientôt passer des appels vocaux et vidéo à l’aide de leur identifiant Twitter à n’importe quel utilisateur de la plateforme. Puisque vous passez ces appels en utilisant votre pseudo Twitter, Musk a fait remarquer que « vous pouvez parler à des gens n’importe où dans le monde sans leur donner votre numéro de téléphone ».

Twitter Spaces permet actuellement aux utilisateurs de discuter en utilisant un flux audio. Mais, ces appels sont publics et ne sont disponibles que pour les chats de groupe. En revanche, les nouvelles fonctionnalités d’appel vocal et vidéo sont destinées aux conversations privées entre les abonnés de Twitter.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction. Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… —Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

La grande question est de savoir si Musk peut surmonter les problèmes qu’il a eus à la tête de Twitter. Quels problèmes ? Il y a eu le problème de longue date sur la façon dont Twitter allait gérer le badge bleu de vérification, et les licenciements qui ont laissé Twitter sans main-d’œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme. Il y a deux mois encore, Musk évaluait l’entreprise qu’il avait payée 44 milliards de dollars à un chiffre inférieur à la moitié de ce montant.

D’autres changements attendus

Mais le chiffrement des messages privés (DM) et la possibilité pour les utilisateurs de passer des appels vidéo et vocaux en utilisant leur pseudonyme Twitter pourraient n’être que le début de l’ajout de nouvelles fonctionnalités à la plateforme qui inverseront le déclin de l’évaluation de Twitter. Musk a récemment évoqué l’augmentation du nombre de caractères des tweets à 10 000 et a parlé d’ajouter des « outils de formatage simples ».

Musk semble enfin prêt à se concentrer sur les changements à apporter à Twitter afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs avant d’augmenter les bénéfices.