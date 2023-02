Twitter Blue arrive en France dès 7 euros par mois : le guide complet

by

Si vous passez du temps sur Twitter, vous avez probablement entendu l’expression « Twitter Blue » à un moment donné et vous vous êtes demandé de quoi il s’agissait exactement. Je ne parle pas de la nuance de bleu caractéristique de son logo, mais de la version premium de Twitter.

C’est exact. Il existe un niveau payant pour Twitter, dont beaucoup de gens ignorent l’existence, et qui a été lancé en juillet 2021. Et, ce dernier a été relancé sous la direction d’Elon Musk en novembre 2022 outre-Atlantique.

Twitter est pressé de gagner de l’argent, et dans une autre étape qui pourrait mener à des revenus, le réseau social a étendu l’abonnement Twitter Blue à six nouveaux pays. Les plans payants sont désormais disponibles en Arabie saoudite, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Espagne, ce qui porte à 12 le nombre de régions dans lesquelles les utilisateurs peuvent s’abonner.

Qu’est-ce que Twitter Blue ?

Essentiellement, Twitter Blue est un abonnement payant. Les utilisateurs de Twitter qui choisissent de payer un abonnement mensuel ont accès à certaines fonctionnalités supplémentaires et peuvent personnaliser l’interface de leur application.

Twitter Blue est facultatif et vous n’en avez certainement pas besoin pour profiter de Twitter. Considérez-le comme une extension payante censée améliorer votre expérience de Twitter.

Il a d’abord été déployé en Australie et au Canada avant d’être lancé aux États-Unis en novembre 2021.

Quels sont les avantages de Twitter Blue ?

Twitter Blue offre des fonctionnalités premium, des moyens de personnaliser l’interface de votre application et un accès anticipé à des fonctionnalités sur lesquelles Twitter travaille, mais qui n’ont pas encore été diffusées à tout le monde.

La coche bleue

La fonctionnalité la plus remarquable, et franchement controversée, que Twitter Blue propose actuellement est son badge à coche bleue. Mais, cela ne signifie pas que les comptes ayant un abonnement actif à Twitter Blue ont effectivement été examinés et vérifiés selon les normes de vérification antérieures de Twitter. En fait, les abonnés à Twitter Blue qui n’ont reçu leur coche que suite à leur abonnement ne sont pas soumis à un processus de vérification. La coche bleue de Twitter Blue indique simplement que le compte dispose d’un abonnement Twitter Blue actif. Cela peut prêter à confusion.

Autres fonctionnalités de Twitter Blue

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à voir des choses comme les dossiers de signets (un moyen d’organiser vos tweets identifiés en les plaçant dans des dossiers), le lecteur (une expérience améliorée pour lire les fils de tweets), les meilleurs articles (une vue qui donne la priorité aux tweets et articles populaires des comptes que vous suivez), et une option d’annulation de tweet.

En termes d’options de personnalisation de l’interface de l’application, Twitter Blue donne accès à une navigation personnalisée, à des icônes d’application personnalisées et à des thèmes de couleurs d’application.

Avec Twitter Blue, vous bénéficiez également d’un accès anticipé aux fonctionnalités de Twitter Blue Labs (fonctionnalités sur lesquelles Twitter travaille, mais qui n’ont pas encore été officiellement publiées). Ces fonctionnalités peuvent inclure la modification du tweet (qui permet aux utilisateurs de modifier leurs tweets), la possibilité de télécharger des vidéos en 1080p, la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes et la possibilité d’ajouter une photo de profil NFT (non-fongible token) à votre profil Twitter.

Il convient toutefois de noter que, si l’abonnement à Twitter Blue vous donne droit aux fonctionnalités ci-dessus, il y a des réserves. La première est que si vous avez accès à ces fonctionnalités supplémentaires, elles ne sont pas toutes disponibles sur toutes les plateformes. Par exemple, si la fonction de dossiers de signets est disponible sur toutes les plateformes (iOS, Android et Web), l’option d’icônes d’application personnalisées n’est disponible que sur iOS et Android, mais pas sur le Web. L’option des thèmes de couleurs personnalisés n’est disponible que sur iOS.

La deuxième mise en garde concerne les fonctionnalités de Twitter Blue Labs. Avec un abonnement, vous pouvez y accéder, mais leur disponibilité peut « évoluer dans le temps ». Cela signifie qu’elles peuvent perdre leur exclusivité (puisqu’elles sont mises à la disposition de tous les utilisateurs de Twitter) ou être purement et simplement supprimées. Et comme pour les fonctionnalités Twitter Blue non proposées par Blue Labs, leur disponibilité sur certaines plateformes varie.

Fonctions à venir

Jusqu’à présent, j’ai abordé les fonctionnalités qui devraient être actuellement disponibles pour les abonnés à Twitter Blue, du moins selon les guides officiels du centre d’aide de la plateforme. Mais depuis qu’Elon Musk a acquis Twitter à la fin du mois d’octobre 2022, Musk a indiqué que Twitter Blue allait subir une sorte de refonte, avec l’ajout de nouveaux avantages, dont le plus notable était la coche bleue pour les abonnés à Twitter Blue, comme mentionné ci-dessus. Mais, il y a d’autres fonctionnalités possibles de Twitter Blue à attendre :

Figurez en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche : les tweets des utilisateurs certifiés seront priorisés, ce qui contribuera à lutter contre les fausses informations et le spam

Recevez deux fois moins de publicités : recevez 50 % de publicités en moins dans le fil d’actualités

Combien coûte Twitter Blue ?

Le nouveau prix de l’abonnement à Twitter Blue varie en fonction de votre région et de votre accès, mais en France, il est de 8 euros par mois, soit 96 euros par an. À noter qu’en prenant en abonnement annuel vous économisez 12 %, soit un abonnement à 7 euros par mois (84 euros l’année). Il convient de souligner qu’il s’agit d’un montant hors taxe, donc dès que vous allez vouloir régler, il faudra débourser réellement 100,80 euros pour l’abonnement annuel à 84 euros.

Enfin, il convient de noter que si vous prenez l’abonnement depuis votre mobile (iOS ou Android) le prix est de 11 euros par mois.

Comment configurer Twitter Blue ?

Vous pouvez vous abonner à Twitter Blue sur iOS, Android et la version Web du réseau social.