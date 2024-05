Twitter.com redirige maintenant vers X.com : Transition définitive du domaine

Le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter a officiellement adopté X.com pour tous ses systèmes principaux. Cela signifie que taper twitter.com dans votre navigateur vous redirigera désormais vers le domaine privilégié par Elon Musk, ou devrait le faire.

« Tous les systèmes principaux sont désormais sur X.com », a écrit Musk dans un post sur X. Un message apparaît également en bas de la page de connexion de X, indiquant : « Nous vous informons que nous changeons notre URL, mais vos paramètres de confidentialité et de protection des données restent les mêmes ».

Musk a acheté Twitter en octobre 2022 et l’a transformé en X Corp. en avril 2023, mais le réseau social a continué d’utiliser twitter.com comme domaine principal pendant plus d’un an.

La transition de domaine a été l’un des aspects les plus maladroits du mouvement de rebranding d’Elon Musk. Bien que de nombreux aspects de X aient migré vers la nouvelle marque depuis longtemps — y compris le compte officiel, les applications mobiles et les abonnements « X Premium » (anciennement Blue) — les URL de la plateforme sont restées twitter.com depuis que Musk a officiellement initié le passage à X.

Les URL ont commencé à changer dès août de l’année dernière.

L’héritage de x.com

Musk a une longue histoire avec l’URL x.com, ayant lancé une entreprise sous ce nom en 1999 qui a finalement fusionné avec ce qui deviendrait PayPal. Pour cette version moderne de l’entreprise, Musk envisage qu’elle devienne une application polyvalente à la manière de WeChat.

Vous pourriez encore rencontrer des liens Twitter qui ne redirigent pas vers x.com, selon le navigateur que vous utilisez.