Elon Musk affirme que Twitter supprimera les anciens comptes, ce qui pourrait poser problème

Des milliers d’anciens comptes Twitter pourraient bientôt disparaître alors qu’Elon Musk apporte une nouvelle modification controversée à sa plateforme. Elon Musk a pris un certain nombre de décisions audacieuses depuis qu’il a repris le site de microblogging vers la fin de l’année 2022. Certaines de ces décisions ont eu des conséquences inattendues et se sont retournées contre le milliardaire. Le changement le plus connu, qui a connu les plus gros problèmes de démarrage, a été la suppression des anciens badges bleus et le passage à un système de vérification payant. La relance initiale de Twitter Blue a conduit au chaos, avec des trolls se faisant passer pour des entreprises, des célébrités et des hommes politiques de premier plan.

Aujourd’hui, Musk semble décidé à mettre en œuvre une autre des politiques qu’il a proposées — et nombreux sont ceux qui prédisent que cela aura également des conséquences inattendues. Musk a suggéré pour la première fois que les comptes inactifs seraient supprimés de la plateforme en novembre 2022, peu de temps après avoir acheté Twitter. Aujourd’hui, il semble que la purge ait lieu, Musk avertissant les utilisateurs qu’ils risquent de voir leur nombre d’abonnés diminuer.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

Cette politique présente certainement des avantages. De nombreux noms d’utilisateur souhaitables seront sans aucun doute libérés et pourront être repris par des utilisateurs actifs. Mais les inconvénients pourraient l’emporter largement sur les avantages. L’un des principaux inconvénients pourrait à nouveau concerner l’usurpation d’identité. Les anciens comptes étant supprimés, quelqu’un pourrait théoriquement revendiquer le pseudonyme d’un utilisateur connu, mais qui n’est plus actif et se faire passer pour lui. Il ne s’agit là que d’un problème parmi d’autres, dont certains sont un peu plus personnels.

La suppression d’anciens comptes peut poser un problème lorsqu’il s’agit de pages commémoratives. Les familles et les amis de personnes décédées dont les pages de réseaux sociaux sont restées ouvertes en leur honneur s’inquiètent déjà de ce qu’il pourrait advenir de ces comptes lors de la purge de Musk.

Actuellement, le centre d’aide de Twitter ne contient qu’une section sur la suppression du compte d’une personne décédée. Il n’y a aucun moyen de signaler un compte comme page commémorative ou de demander qu’il reste actif. Un autre problème est le manque de transparence sur ce qui constitue un compte « actif » et sur ce qu’il faut faire pour que certains comptes restent actifs. Les conditions d’utilisation de Twitter suggèrent que le fait de se connecter à un compte au moins une fois tous les 30 jours le qualifie d’actif. Cependant, Musk a laissé entendre que les comptes qui ne tweetent pas activement seraient supprimés.

Une perte d’abonnés

Comme beaucoup de politiques de Musk, il y a un effet d’entraînement. Les personnes qui détiennent les mots de passe de leurs parents décédés pourraient se retrouver dans une situation délicate. Ils pourraient avoir l’option de tweeter, ce qui risquerait d’embrouiller les gens ou de désacraliser le compte d’une manière ou d’une autre. Ou bien ils peuvent le laisser tranquille et risquer de le voir supprimé.

Lorsqu’un compte est supprimé, ses tweets le sont également. Pour beaucoup, il s’agit d’une véritable tragédie. D’anciens fils de discussion, dont certains contenaient d’importantes discussions, risquent de ne plus être lisibles, car une grande partie de ce contenu aura disparu s’il contient des contributions de comptes qui n’étaient pas actifs.

Étant donné les licenciements massifs qui ont eu lieu depuis que Musk a pris la barre — et des autres problèmes que connaît la plateforme — il est peu probable que Twitter fasse des efforts supplémentaires pour préserver les anciens tweets, même si des personnalités influentes l’appellent à le faire.