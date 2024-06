Accueil » Amazon Prime Day 2024 : Deux jours de super offres les 16 et 17 juillet

Chaque année, Amazon organise le Prime Day, une journée de vente qui offre une multitude de réductions aux membres Prime. Quand aura lieu l’événement de cette année ? Le colosse du commerce en ligne vient d’en révéler les dates.

La dixième promotion Amazon Prime Day 2024 aurait lieu les 16 et 17 juillet, à partir de 0 h 1. La société a également confirmé qu’elle proposerait des offres sur invitation avant le Prime Day proprement dit.

Amazon Prime Day 2024, deux jours de folie !

Comme les années précédentes, le Amazon Prime Day 2024 se déroulera sur deux jours et sera réservé aux membres d’Amazon Prime. L’entreprise traite généralement cette opération de plusieurs jours comme son propre Black Friday — une comparaison juste, étant donné que l’événement permet souvent à de nombreux produits recherchés d’atteindre l’un de leurs meilleurs prix de l’année. Historiquement, certaines des meilleures offres ont été exclusives à l’un des deux jours, bien que beaucoup se matérialisent sous la forme d’offres éclair avec une disponibilité limitée. Comme l’année dernière, certaines remises seront également proposées sous la forme d’offres sur invitation, auxquelles vous pouvez vous inscrire à l’avance directement sur la page du produit.

Vous pouvez vous attendre à de bonnes affaires de la part de toutes sortes de marques, mais une grande partie des meilleures offres du Prime Day concernera probablement les produits d’Amazon. Il s’agit notamment des enceintes et écrans connectés Amazon Echo, des téléviseurs Amazon Fire et des appareils de streaming, des caméras Ring, des Kindle, des routeurs Eero, etc.