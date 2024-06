Accueil » Découvrez la nouvelle Beats Pill : Plus de basses, plus de performances

La dernière enceinte Beats a été lancée en 2015, il y a près de 10 ans. Aujourd’hui, comme attendu depuis quelques semaines, la Beats Pill fait enfin son grand retour avec une multitude de fonctionnalités modernes et un prix plus raisonnable.

La première Beats Pill, lancée en 2012, a contribué à définir nos attentes en matière d’enceintes Bluetooth. Elle offrait des commandes minimales, des options de connectivité simples, une batterie rechargeable et un design facilement reconnaissable. Toutes les enceintes Bluetooth modernes doivent quelque chose à la Beats Pill. Bien sûr, la grande ironie est que Beats a abandonné cette catégorie de produits après avoir été rachetée par Apple. L’entreprise a fait une dernière tentative avec la Beats Pill+ en 2015 avant de se recentrer discrètement sur les écouteurs. C’est un peu compréhensible, car le lancement des AirPods a entraîné une énorme demande d’écouteurs sans fil.

D’accord, il est temps de mettre fin au passé. La nouvelle Beats Pill offre toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’une enceinte Bluetooth moderne, notamment la recharge USB-C, une impressionnante autonomie de 24 heures et une tonne de basses. Apple semble être très fier de sa nouvelle architecture de haut-parleur, qui est capable de pomper nettement plus de basses que l’ancienne Pill+ (ce qui n’est pas une surprise) tout en restant sans distorsion à haut volume.

La bonne nouvelle est que la Beats Pill prend en charge l’audio filaire via l’USB-C. L’enceinte est capable de délivrer un son 48 kHz/24 bits sans perte sur une connexion filaire.

On retrouve également des caractéristiques de qualité de vie courante, telles que la résistance au sable et à l’immersion dans l’eau IP67, la recharge inversée (le haut-parleur peut se substituer à une batterie externe portable), ainsi que la prise en charge de l’assistant vocal sur iPhone et Android. Il est possible de coupler deux enceintes Beats Pill pour une expérience stéréo, mais je dois noter qu’Apple n’a pas mentionné la fonctionnalité Auracast, qui est techniquement incluse dans la spécification Bluetooth 5.3.

La Beats Pill sera disponible en août en France

Nous disposons également d’un grand nombre de fonctionnalités Apple, telles que Find My tracking, One-Touch pairing et iCloud pairing. Mais, Apple a nivelé le terrain de jeu en mettant en œuvre les versions équivalentes à Android de ces fonctionnalités, en particulier le suivi Google Find My Device, Google Fast Pair (posez votre smartphone sur l’enceinte pour lancer l’appairage) et l’appairage Google Account. Il semble que Beats soit la seule marque à proposer ce type de fonctionnalité multiplateforme dans une enceinte Bluetooth.

L’enceinte Beats Pill sera proposée en noir, rouge et champagne au prix de 169,95 euros. Les précommandes débuteront le 6 août sur apple.com pour une livraison dès le 8 août.