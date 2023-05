Apple lance Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad avec une nouvelle tarification par abonnement

Au cours des dernières années, Apple et les développeurs tiers ont lentement augmenté le nombre de logiciels de niveau professionnel sur les iPad, mais il manquait une pièce du puzzle : Final Cut Pro et Logic Pro d’Apple. Les choses changent enfin.

Apple a annoncé que ses éditeurs vidéo et audio professionnels sur Mac, respectivement Final Cut Pro et Logic Pro, sont désormais également disponibles sur l’iPad. Les versions mobiles disposent d’une « toute nouvelle interface tactile et d’outils intuitifs », ainsi que de la possibilité de dessiner sur le contenu vidéo à l’aide de l’Apple Pencil. Les fonctionnalités de base semblent toutefois proches des applications de bureau.

Apple a déclaré dans un communiqué de presse : « Final Cut Pro pour iPad présente un ensemble d’outils puissants permettant aux créateurs de vidéos d’enregistrer, de monter, de terminer et de partager, le tout à partir d’un seul appareil portable. Logic Pro pour iPad met la puissance de la création musicale professionnelle entre les mains du créateur — où qu’il se trouve — avec une collection complète d’outils sophistiqués pour l’écriture de chansons, la création de rythmes, l’enregistrement, l’édition et le mixage ».

iMovie et GarageBand sont disponibles sur les iPad depuis des années, mais Final Cut Pro et Logic Pro sont les éditeurs de niveau professionnel d’Apple, avec davantage de fonctionnalités et une courbe d’apprentissage plus élevée. Ils ne conviennent pas à tout le monde, mais il est intéressant de voir des applications de montage plus riches en fonctionnalités fonctionner sur une tablette. DaVinci Resolve, un autre éditeur vidéo doté de nombreuses fonctionnalités et appartenant à la même catégorie que Final Cut Pro, est arrivé sur les iPad en 2022. Apple prend même en charge l’importation de projets à partir des versions mobiles d’iMovie et de GarageBand.

Le principal inconvénient est que ces applications nécessitent un abonnement, contrairement aux versions Mac de bureau. Vous devrez payer 4,99 dollars par mois ou 49,99 dollars par an pour chaque application, avec une période d’essai gratuite d’un mois. Final Cut Pro est disponible sur Mac pour un achat unique de 299,99 dollars, tandis que Logic Pro est proposé à 199,99 dollars. Ce prix d’abonnement n’est pas terrible — il vous faudra 6 ans de paiements annuels dans la version iPad de Final Cut Pro pour égaler l’application de bureau, et tout le monde ne peut pas lâcher 300 dollars d’un coup. En outre, la compatibilité avec les applications de bureau est limitée, car il n’est (apparemment) pas possible de transférer des projets Final Cut d’un Mac vers un iPad.

Final Cut Pro nécessite un iPad équipé d’une puce M1 ou d’une version ultérieure, et Logic Pro un iPad équipé d’un chipset A12 Bionic ou d’une version supérieure.

De nouvelles fonctionnalités

Une nouvelle fonctionnalité appelée Live Drawing vous permet d’utiliser votre Apple Pencil pour dessiner et écrire directement au-dessus du contenu vidéo. Si vous possédez un iPad Pro doté d’une puce M2, vous pouvez utiliser la fonction de survol de l’Apple Pencil pour parcourir et prévisualiser des séquences sans avoir à toucher l’écran.

Logic Pro sur iPad est doté de certaines des mêmes fonctionnalités tactiles, vous permettant de tirer parti des gestes multi-touch pour jouer des instruments logiciels et interagir avec les commandes. Il dispose également d’un nouveau navigateur sonore qui utilise un « filtrage dynamique » pour vous aider à découvrir différents types de sons, avec des options pour les patchs d’instruments, les patchs audio, les préréglages de plug-ins, les échantillons et les boucles.

En outre, Apple lance un plug-in de morphing de temps et de hauteur pour Logic Pro appelé Beat Breaker, qui vous permet de glisser et de pincer pour « remodeler et mélanger les sons ». L’application prend également en charge l’Apple Pencil, qui permet de « dessiner des automatisations de pistes détaillées ».