Elon Musk poursuivi en justice pour avoir acheté des actions Twitter en secret

Une plainte alléguant que Morgan Stanley a aidé Elon Musk à acquérir secrètement une participation de plus de 9 % dans Twitter (maintenant X) a été déposée en tant que plainte modifiée à Manhattan, intentée par l’Oklahoma Firefighters Pension and Retirement System (système de pension et de retraite des pompiers de l’Oklahoma).

Selon Bloomberg, un banquier de Morgan Stanley aurait conseillé le propriétaire de Tesla sur la manière de continuer à acquérir des actions de Twitter sans alerter l’ensemble du marché.

Selon la plainte, le fait que Musk n’ait pas révélé qu’il détenait plus de 5 % de la plateforme a artificiellement maintenu le prix des actions à un niveau bas et lui a permis d’acquérir plus de 9 % de Twitter sans que le marché réagisse. Le cours de l’action a finalement connu une hausse importante lorsque le degré de participation de Musk a été rendu public.

La date limite du 24 mars pour déclarer sa participation de plus de 5 % sur la plateforme n’a pas été respectée, mais il a déclaré sa participation de plus de 9 % le 4 avril. Le prix des actions a augmenté de 27 % le 4 avril.

La défense d’Elon Musk

L’année dernière, Elon Musk a affirmé que la plainte était frivole et devait être rejetée, suggérant qu’elle était simplement destinée à « exploiter le spectacle » de son achat de la plateforme pour un montant de 44 milliards de dollars. Toutefois, en septembre, un juge a décidé qu’une plainte modifiée pouvait être déposée.

Msuk a déjà travaillé avec Morgan Stanley dans le cadre de plusieurs projets, et la plainte allègue qu’ils ont gagné près de 1,5 million de dollars en commissions lorsqu’ils ont exécuté le « plan secret d’acquisition d’actions Twitter » du milliardaire.

Le banquier anonyme de Morgan Stanley a travaillé directement avec Musk et son directeur commercial Jared Birchall (également PDG de Neuralink, propriété de Musk) pour dissimuler les acquisitions d’actions que Musk entreprenait. Le procès cite le banquier qui a fourni des mises à jour sur les « stratégies de négociation pour éviter la détection publique » et « l’argent économisé » en cachant ces transactions du marché.

Musk fait l’objet d’un examen minutieux de la part de plusieurs sources et a été sommé de répondre aux questions d’un juge fédéral concernant son achat de Twitter, après avoir refusé de se rendre à une entrevue.