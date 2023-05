Google I/O 2023 : comment regarder et tout ce que nous attendons

Chaque été, Google présente sa conférence I/O, où l’entreprise nous donne un aperçu de tout ce qu’elle a prévu pour les mois suivants – des mises à jour Android majeures au lancement de passionnants nouveaux matériels. La Google I/O 2023 semble être l’une des présentations les plus mémorables de l’entreprise à ce jour, avec les annonces de lancement prévues pour le Pixel Fold et la Pixel Tablet (entre autres).

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder Google I/O 2023 depuis chez vous, ainsi que tout ce que nous nous attendons à ce que l’entreprise annonce lors de la keynote, afin que vous puissiez rester au courant de ce qui se prépare chez Google.

Comment regarder la conférence I/O 2023 ?

Il existe deux façons principales de regarder la conférence Google I/O 2023 par les flux officiels de Google. La première consiste à passer par le site Web de la conférence Google I/O. Vous pourrez y suivre la présentation principale, ainsi que d’autres présentations en petits groupes destinées aux développeurs et à d’autres membres de la communauté Google. Si vous ne souhaitez pas regarder la présentation sur le site Web de Google, vous pouvez également la regarder en streaming sur YouTube.

Il n’y aura pas de grande différence entre les deux, d’autant plus que Google désactive la fonction de chat en direct pour ses diffusions, alors regardez-la sur la plateforme que vous préférez. Si vous n’êtes pas en mesure de suivre le flux en direct, la présentation sera enregistrée et publiée sur la chaîne YouTube de Google, accessible depuis le lien ci-dessous.

À quelle heure commence la conférence Google I/O 2023 ?

La conférence Google I/O 2023 débutera à 19 heures (heure de Paris) ce mercredi 10 mai 2023. Les précédentes conférences Google I/O s’étendaient généralement sur plusieurs jours, mais la conférence 2023 ne se déroulera que sur une seule journée, le 10 mai.

Pour ceux qui ne s’intéressent qu’à la présentation principale, au cours de laquelle les plus grandes annonces sont faites, il n’y aura pas de différence notable, car la présentation principale devrait durer environ deux heures, soit la même durée que les années précédentes. L’événement se déroulera à Mountain View, en Californie, au Shoreline Amphitheater, devant un public.

Qu’attendre de l’événement ?

Voici tout ce que nous nous attendons à voir lors de la présentation de la keynote.

Google Pixel 7a

Le Pixel 7a est le dernier appareil de la série Pixel A, qui est le pendant abordable des modèles Pixel de base qui sont lancés chaque automne. Alors que l’annonce d’un appareil de la série Pixel A est quasiment acquise pour chaque conférence Google I/O depuis plusieurs années, le Pixel 7a devrait être une entrée unique dans la série.

La rumeur veut que le Pixel 7a soit le dernier ajout à la série A, car il devient trop proche du modèle Pixel de base à la fois en termes de prix et de fonctionnalités. Le Pixel 7a devrait coûter 499 dollars, soit 50 dollars de plus que le Pixel 6a, et juste 100 dollars de moins que le Pixel 7. Selon les rumeurs, il aurait également les meilleures spécifications de tous les smartphones de la série A, avec des caractéristiques telles qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, la prise en charge de la charge sans fil et le chipset Google Tensor G2.

Si c’est vraiment la fin pour le Pixel 7a, il semble qu’il partira en beauté. On ne sait pas si Google annoncera que le Pixel 7a est le dernier né de la série Pixel A lors de la keynote, mais ne vous attendez pas à un Pixel 8a l’année prochaine.

Google Pixel Fold

Après de nombreuses spéculations, nous nous attendons à ce que le Pixel Fold soit finalement présenté lors de la conférence Google I/O 2023. Le Pixel Fold semble pouvoir devenir un pilier immédiat de la gamme de smartphones de Google – et pour cause, si tout ce que nous avons entendu à son sujet est vrai.

Le Pixel Fold semble pouvoir rivaliser avec des appareils comme le Galaxy Z Fold 4 et le OPPO Find N2 grâce à son grand écran intérieur de 7,6 pouces, au chipset Tensor G2 et à son puissant réseau de caméras. Bien que cela reste à voir, le Pixel Fold sera probablement un succès instantané pour les fans de smartphones pliables, en particulier en dehors de la Chine, où le marché des appareils pliables est encore en développement.

Étant donné que le Pixel Fold est une première pour Google, il y a encore beaucoup de mystère autour de lui et de la façon dont Google le mettra en œuvre à l’avenir. La rumeur veut qu’il remplace la série Pixel A dans la gamme annuelle d’appareils de l’entreprise, mais avant que cela ne se produise, Google doit faire le premier pas et lancer son premier modèle du genre. Comme il s’agit d’un nouveau territoire pour l’entreprise, l’annonce du Pixel Fold sera probablement un élément important de la présentation de la conférence I/O.

Google Pixel Tablet

Annoncée dans un teaser lors de la conférence Google I/O 2022, la Pixel Tablet est attendue depuis longtemps. Heureusement, il semble qu’elle sera enfin présentée lors de la keynote. Google a fait quelques incursions sur le marché des tablettes par le passé, avec des résultats mitigés. Cependant, la Pixel Tablet semble être un nouveau départ pour les offres de tablettes de l’entreprise.

On espère que la tablette s’appuiera fortement sur les fonctionnalités centrées sur la tablette qui étaient au premier plan du marketing d’Android 12L et d’Android 13, ce qui en fera l’une des tablettes Android les mieux optimisées sur le marché. Cependant, Google a déjà promis beaucoup avec ses tablettes, mais n’a pas exactement vu le succès que ses fans ont espéré avec ses offres précédentes. Espérons que la Pixel Tablet marquera le début d’une nouvelle ère pour les ambitions de l’entreprise en matière de tablettes.

L’un des grands mystères qui est resté sans réponse par les fuites et les rumeurs entourant la Pixel Tablet est le support de haut-parleur détachable qui a été vu dans la bande-annonce d’annonce initiale qui a débarqué l’année dernière. Certaines rumeurs disent que le support sera inclus dans l’achat de chaque Pixel Tablet, mais d’autres disent que le support sera vendu séparément pour 129 dollars supplémentaires. Quoi qu’il en soit, il semble que nous aurons la réponse lorsqu’elle sera finalement révélée dans son intégralité lors de la keynote.

Google Pixel 8

Étant donné que le reste de la Google I/O 2023 est très chargé, il semble peu probable que nous ayons droit à une révélation complète des Pixel 8 et 8 Pro. Cependant, il n’est pas exclu que Google mentionne d’une manière ou d’une autre les prochaines entrées de sa gamme de smartphones phares. Nous n’attendons pas grand-chose, mais il est probable que nous obtenions quelque chose de l’ordre d’une image teaser ou d’une courte vidéo, comme Google l’a fait par le passé.

D’après le calendrier des sorties de Google, il est logique que nous ne voyions pas le Pixel 8 avant la fin de l’année, à l’automne. Heureusement, les fans de Google ont bien d’autres choses à faire en attendant la prochaine entrée dans la série principale des Pixel.

Et tout le reste : Android 14, IA, Bard

Si les annonces matérielles sont très bien, il y a encore beaucoup d’autres choses à attendre de la part de Google lors de sa keynote sur le plan logiciel. Les principales nouveautés logicielles à attendre de la conférence sont des détails sur Android 14, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de Google. Le lancement officiel d’Android 14 n’est pas attendu avant août ou septembre, mais nous aurons probablement des annonces sur de nouvelles fonctionnalités et probablement une nouvelle version bêta.

Outre Android 14, de nombreux regards se sont tournés vers Google Bard, le chatbot de Google concurrent de ChatGPT. L’entreprise a testé le chatbot suite à sa présentation mal accueillie en début d’année, et la Google I/O 2023 semble être un bon endroit pour que Google Bard soit à nouveau présenté. Espérons que cette fois-ci, il sera en mesure d’impressionner les gens.

Il est probable qu’il y ait d’autres surprises que nous ne connaissons pas encore pour la I/O 2023. Google aime garder une poignée de choses derrière des portes closes pour des annonces surprises, alors attendez-vous à voir quelques choses qui n’ont pas été couvertes ici pendant la keynote.