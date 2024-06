Slack va commencer à supprimer les anciens contenus des espaces de travail gratuits

Slack a annoncé un changement important sur sa plateforme, en déclarant qu’elle « commencera à supprimer les messages et les fichiers datant de plus d’un an des espaces de travail gratuits sur une base continue« .

La politique précédente de Slack consistait à conserver les messages et les fichiers pendant toute la durée de vie d’un espace de travail gratuit, mais l’accès à cet historique complet nécessitait de passer à un compte payant. Dans le cadre de la nouvelle politique, Slack se réserve le droit de supprimer le contenu des espaces de travail gratuits au bout d’un an.

Slack ne conservera plus les messages et les fichiers pendant toute la durée de vie de votre espace de travail gratuit. À partir du 26 août 2024, les données client – telles que les messages et l’historique des fichiers – datant de plus d’un an pourront être supprimées au fur et à mesure des espaces de travail du plan gratuit, conformément aux conditions décrites dans l’accord de services principal et la documentation relative à la confiance et à la conformité.

Si vous choisissez de rester sur un espace de travail gratuit, vous aurez un accès complet aux 90 derniers jours de l’historique des messages et des fichiers, et les 275 jours restants seront disponibles si vous passez à un plan payant. Si vous décidez de passer à un plan payant, nous stockerons les messages et les fichiers en fonction de la période de conservation choisie, avec une option permettant de conserver tout l’historique.