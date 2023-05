WhatsApp montre aux utilisateurs comment se protéger des escroqueries avec sa campagne « Stay safe with WhatsApp » (Restez en sécurité avec WhatsApp). Cette campagne explique comment utiliser les fonctions et les mesures de WhatsApp pour protéger leur vie privée en ligne.

À propos de cette campagne, WhatsApp a déclaré :

Chez WhatsApp, la sécurité des utilisateurs est une priorité absolue, et l’entreprise s’engage à promouvoir les fonctionnalités et les outils de ses produits pour protéger les utilisateurs contre les escroqueries et les fraudes en ligne. Bien que les escrocs puissent être habiles et persistants, il est essentiel que les utilisateurs restent vigilants. Pour garantir une expérience de messagerie sécurisée, WhatsApp a lancé une campagne de sécurité pour rappeler aux utilisateurs de rester prudents et de faire preuve de prudence.