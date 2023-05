L’iPhone 14 entraîne la plus forte baisse de satisfaction des clients depuis 10 ans

On pourrait penser qu’avec un chiffre d’affaires record pour l’iPhone au deuxième trimestre fiscal, plus de consommateurs seraient extrêmement satisfaits de l’appareil par rapport à l’année précédente. Mais selon le site d’évaluation de produits PerfectRec, la gamme iPhone 14 a subi la plus forte baisse de satisfaction des clients de l’iPhone depuis 2012.

En effet, une nouvelle étude montre que la satisfaction à l’égard de l’iPhone d’Apple a atteint son apogée avec l’iPhone 13, et que l’iPhone 14 a connu une chute importante.

Selon une étude réalisée par PerfectRec, chaque génération d’iPhone d’Apple a été mieux notée que la précédente, à commencer par l’iPhone 6. Ces notes ont atteint un sommet avec l’iPhone 13 — en particulier l’iPhone 13 Pro Max — et ont considérablement baissé avec l’iPhone 14. En fait, l’iPhone 14 est moins bien classé que l’iPhone 8.

PerfectRec souligne que les iPhone se sont généralement améliorés au fil des générations, et que les clients ont également évalué favorablement un plus grand nombre de produits au fil du temps. Ces deux facteurs ont probablement contribué à l’augmentation de la satisfaction des clients à l’égard de l’iPhone.

Le site a examiné le pourcentage d’avis sur le modèle de base de l’iPhone de chaque année qui attribuaient à chaque appareil la note maximale de 5 étoiles. En 2010, 69 % des avis concernant l’iPhone 4 lui ont attribué la note de 5 étoiles. Ce pourcentage est tombé à 65 % pour l’iPhone 5, bien qu’un rebond important se soit amorcé en 2014, lorsque 69 % des avis sur l’iPhone 6 ont obtenu la note de 5 étoiles. Après que l’iPhone 7 de 2016 a reçu des notes de 5 étoiles dans 70 % des avis publiés en ligne sur Google, l’iPhone X de 2017 a vu le pourcentage de ses notes de 5 étoiles monter en flèche à 74 % (bien que l’iPhone 8, sorti la même année, n’ait obtenu une note de 5 étoiles que dans 71 % de ses avis). Deux ans plus tard, l’iPhone 11 a obtenu une note de 5 étoiles dans 78 % des avis, et ce pourcentage est passé à 80 % avec l’iPhone 13. Mais le modèle de l’année dernière a connu un net recul, de huit points de pourcentage. Avec l’iPhone 14, « seulement » 72 % des avis ont atteint la note de 5 étoiles tant convoitée.

Le plan d’Apple visant à différencier les modèles Pro et non Pro s’est retourné contre elle

Que s’est-il passé ? Selon le site, la raison de la longue tendance à la hausse des avis 5 étoiles est simple. Les smartphones s’améliorent d’année en année. Mais l’année dernière, Apple a décidé de réutiliser le chipset A15 Bionic sur les iPhone 14 non Pro et d’utiliser le nouveau chipset A16 Bionic uniquement sur les modèles Pro. La décision d’Apple de conserver la fréquence de rafraîchissement de 60 Hz sur les écrans de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, soit la moitié de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz des modèles de la série iPhone 14 Pro, a également entraîné une baisse des commentaires sur l’iPhone 14.

Les consommateurs ont également été déçus par la décision d’Apple de remplacer l’encoche par le système de notification Dynamic Island sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max uniquement. Le projet d’Apple de différencier les iPhone Pro et non Pro a généralement pour but d’inciter les consommateurs à dépenser l’argent supplémentaire nécessaire à l’achat d’un des modèles haut de gamme afin qu’ils puissent bénéficier des fonctionnalités que l’on ne trouve que sur les variantes Pro. Mais cela n’aide pas les modèles d’iPhone non Pro à générer des avis 5 étoiles.

Malheureusement, l’iPhone 14 n’a pas apporté autant d’améliorations et de changements que les générations précédentes, ce que PerfectRec attribue à la baisse des notes :

Nous pensons que ce qui s’est passé avec l’iPhone 14, c’est que le taux d’amélioration ne correspondait tout simplement pas aux attentes des clients. Il n’y avait pas de nouvelle fonctionnalité incontournable et les consommateurs n’ont pas jugé que les améliorations progressives en valaient la peine, si bien qu’ils ont été moins nombreux à lui attribuer cinq étoiles. Les critiques grand public ont généralement qualifié les améliorations de performances de l’iPhone 14 de « modestes » et de « minuscules améliorations ». Cette perception a probablement été renforcée par la décision d’Apple de réutiliser la puce A15 de l’iPhone 13 Pro dans le modèle de base de l’iPhone 14, une décision généralement réservée aux produits les moins chers. C’était la première fois qu’Apple réutilisait une puce de la précédente génération dans un nouveau smartphone phare, et ce n’est pas le seul composant réutilisé qui a déçu les fans. Apple n’a pas amélioré le taux de rafraîchissement de 60 Hz du modèle de base de l’iPhone 14 ni remplacé l’encoche tant décriée par une véritable lentille à trous, comme l’espéraient de nombreux observateurs. Au lieu de cela, l’encoche est restée sur le modèle de base de l’iPhone 14 et a été légèrement améliorée pour devenir une « île dynamique » sur les modèles 14 Pro et Pro Max.

Apple devra faire preuve d’innovation avec l’iPhone 15 si elle veut retrouver le niveau de satisfaction de ses clients.