Accueil » WhatsApp : l’Inde suspend le déploiement des noms de profil par crainte d’une explosion des arnaques

WhatsApp : l’Inde suspend le déploiement des noms de profil par crainte d’une explosion des arnaques

WhatsApp : l'Inde suspend le déploiement des noms de profil par crainte d’une explosion des arnaques

Le déploiement des noms de profil sur WhatsApp rencontre déjà un premier obstacle majeur. Alors que Meta commence progressivement à proposer cette nouvelle fonctionnalité, le gouvernement indien demande à l’entreprise de suspendre son lancement dans le pays, invoquant des préoccupations liées à la sécurité et à la fraude.

L’Inde représente de loin le plus grand marché de WhatsApp avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, ce qui fait de cette décision un véritable coup d’arrêt pour l’une des nouveautés les plus attendues de la messagerie.

Une fonctionnalité pensée pour renforcer la confidentialité

Avec cette nouveauté, WhatsApp souhaite permettre aux utilisateurs de communiquer sans avoir à partager immédiatement leur numéro de téléphone. À l’image de plateformes comme Telegram ou Discord, chaque utilisateur pourra choisir un identifiant unique afin d’être contacté plus facilement dans certains contextes, notamment les groupes publics, les communautés, les comptes de créateurs de contenu, les échanges professionnels ou encore les conversations avec des personnes inconnues.

L’objectif affiché par Meta est de renforcer la confidentialité en limitant la diffusion des numéros de téléphone personnels.

WhatsApp précise d’ailleurs que ces noms de profil resteront facultatifs. Ils ne seront pas consultables via un annuaire public et il faudra connaître l’identifiant exact pour pouvoir démarrer une conversation.

La plateforme prévoit également un système de clé de nom de profil que les utilisateurs pourront activer afin d’ajouter une couche supplémentaire de protection contre les contacts indésirables.

Pourquoi le gouvernement indien s’inquiète ?

Malgré ces garanties, le ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) estime que cette fonctionnalité pourrait compliquer la lutte contre les escroqueries en ligne.

Les autorités ont donc demandé à WhatsApp de mettre le déploiement en pause le temps de mener des consultations avec le gouvernement.

Le principal risque identifié concerne l’usurpation d’identité. Même sans numéro de téléphone visible, un escroc pourrait créer un nom de profil très proche de celui d’une personnalité, d’une entreprise ou d’un proche, puis utiliser une photo de profil convaincante pour tromper ses victimes.

Les arnaques WhatsApp sont déjà un problème majeur en Inde

Les inquiétudes du gouvernement s’expliquent par la multiplication des fraudes sur WhatsApp ces dernières années. L’une des plus répandues est la fraude dite du « digital arrest ». Dans ce type d’escroquerie, les criminels se font passer pour des représentants de la police, du CBI (Central Bureau of Investigation), de la banque centrale indienne (RBI), des services fiscaux ou encore des autorités chargées de la lutte contre la criminalité financière.

Les victimes sont contactées par appel vocal ou vidéo sur WhatsApp, puis menacées de poursuites judiciaires fictives afin de les pousser à effectuer rapidement un virement bancaire.

Les arnaques plus classiques restent également très fréquentes. Des fraudeurs usurpent l’identité d’un membre de la famille ou d’un ami, prétendent être confrontés à une urgence et demandent un transfert d’argent immédiat avant que la victime n’ait le temps de vérifier les informations.

Les comptes de créateurs pourraient aussi devenir une cible

L’arrivée progressive des abonnements aux créateurs sur WhatsApp ajoute une nouvelle dimension au problème. Des comptes imitant des influenceurs, des célébrités ou des entreprises pourraient être utilisés pour collecter frauduleusement des paiements ou diffuser de fausses informations auprès d’abonnés pensant interagir avec le véritable compte.

Même si Meta affirme avoir intégré plusieurs mécanismes de protection, les autorités indiennes souhaitent s’assurer que ces nouveaux usages ne faciliteront pas les campagnes d’usurpation d’identité à grande échelle.

Les défenseurs de la vie privée restent partagés

Pour Apar Gupta, directeur de l’Internet Freedom Foundation (IFF), cette fonctionnalité présente à la fois des avantages et des risques. D’un côté, les noms de profil permettent de protéger davantage la vie privée en évitant de communiquer systématiquement son numéro de téléphone. Cela peut limiter le harcèlement, les appels indésirables ou encore le croisement de données entre plusieurs plateformes.

À l’inverse, un identifiant facilement reconnaissable pourrait faciliter certaines formes d’usurpation si des utilisateurs malveillants parviennent à réserver un nom proche de celui d’une personne connue.

L’Internet Freedom Foundation critique également la méthode employée par le gouvernement indien. L’organisation estime que le MeitY n’a pas précisé sur quelle base juridique il pouvait demander la suspension d’une fonctionnalité avant même son lancement officiel.

Un équilibre difficile entre confidentialité et sécurité

Le dossier illustre parfaitement le dilemme auquel sont confrontées les plateformes de messagerie. Les noms de profil constituent une avancée importante pour la protection des données personnelles en réduisant l’exposition des numéros de téléphone. En revanche, ils obligent également WhatsApp à renforcer ses outils de détection contre les faux comptes et les tentatives d’usurpation d’identité.

Pour l’instant, Meta n’a pas indiqué si elle comptait modifier son calendrier de déploiement afin de répondre aux demandes des autorités indiennes. Compte tenu du poids stratégique du marché indien, il est toutefois probable que l’entreprise privilégie le dialogue avant de généraliser cette nouvelle fonctionnalité.