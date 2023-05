Windows 11 offrira la possibilité d’épingler des widgets directement sur le bureau

C’est en tout cas ce que les rumeurs laissent entendre, car Microsoft semble se concentrer assez fortement sur cette partie de l’interface (les widgets et l’Explorateur de fichiers font l’objet d’un certain nombre de changements lors des tests, et des changements assez importants, actuellement). En outre, Microsoft encourage vivement les développeurs à mettre en œuvre des widgets pour leurs applications.

Quand cette évolution aura-t-elle lieu ? Bowden ne peut pas nous le dire, mais ce que la fuite souligne, c’est que les widgets de Windows 11 feront l’objet d’une session dédiée lors de la conférence Build 2023 de Microsoft (plus tard en mai). Il y a donc de fortes chances que cette évolution soit évoquée à cette occasion, et si c’est le cas, il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir la fonctionnalité en test pour Windows 11.