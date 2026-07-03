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WhatsApp sur iPad devient enfin autonome : voici ce qui change avec la dernière mise à jour

WhatsApp sur iPad devient enfin autonome : voici ce qui change avec la dernière mise à jour

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPad : WhatsApp s’apprête à corriger l’une des plus grandes limitations de son application sur tablette. Jusqu’à présent, il était impossible d’utiliser un iPad comme appareil principal. La tablette dépendait obligatoirement d’un iPhone ou d’un autre smartphone déjà connecté au compte.

Avec la dernière mise à jour de l’application, cette contrainte disparaît progressivement.

L’iPad peut désormais devenir l’appareil principal

Selon les informations relayées par WABetaInfo, WhatsApp déploie une nouveauté à partir de la version 26.25.74 de son application pour iPadOS. Les utilisateurs pourront désormais configurer leur iPad comme appareil principal, et non plus uniquement comme appareil compagnon.

Concrètement, il sera possible de créer ou d’activer un compte WhatsApp directement depuis la tablette en utilisant son numéro de téléphone ou une clé d’accès (Passkey), exactement comme lors de la configuration d’un nouveau smartphone.

Cette évolution rapproche enfin l’expérience iPad de celle proposée sur iPhone ou Android.

Des fonctionnalités jusque-là indisponibles

Le mode compagnon limitait plusieurs fonctions importantes de WhatsApp sur iPad. En devenant un appareil principal, la tablette bénéficie désormais de toutes les fonctionnalités du service, notamment le partage de position en temps réel, la création de listes de diffusion (Broadcast Lists) et les échanges avec les entreprises utilisant les fonctionnalités WhatsApp Flows.

Autre changement appréciable : l’iPad ne sera plus automatiquement déconnecté après plusieurs jours d’inactivité, une contrainte qui pouvait être particulièrement frustrante pour les utilisateurs occasionnels.

Une meilleure solution pour travailler uniquement sur iPad

Cette nouveauté devrait séduire les utilisateurs qui utilisent principalement leur iPad au quotidien. Que ce soit pour le télétravail, les études ou les déplacements, il sera désormais possible d’utiliser WhatsApp sans avoir à garder un iPhone connecté en permanence. Cette indépendance peut également s’avérer très pratique si le smartphone est en réparation, déchargé ou momentanément indisponible. L’utilisateur pourra continuer à recevoir ses messages et répondre normalement depuis sa tablette.

WhatsApp précise toutefois que cette évolution ne remplace pas le fonctionnement actuel.

Le mode compagnon reste entièrement pris en charge. Lors de la configuration de l’application sur un nouvel iPad, les utilisateurs pourront choisir entre deux modes :

utiliser la tablette comme appareil principal ou continuer à l’utiliser comme appareil secondaire, relié à leur smartphone

Ce choix permet de conserver le fonctionnement actuel pour ceux qui préfèrent gérer leur compte principalement depuis leur téléphone.

Un déploiement progressif

La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs disposant de la dernière version de WhatsApp sur l’App Store. Comme souvent avec les nouveautés de Meta, la disponibilité se fait progressivement. Si l’option n’apparaît pas encore sur votre iPad, il faudra probablement patienter quelques jours ou quelques semaines avant qu’elle soit activée sur votre compte.

Avec cette mise à jour, WhatsApp continue de renforcer son application sur iPad, qui se rapproche enfin d’une véritable expérience autonome, longtemps réclamée par les utilisateurs.