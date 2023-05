Google Messages pourrait être la prochaine application à bénéficier d’une IA supplémentaire

La fonction Smart Reply d’Android permet aux utilisateurs de répondre rapidement aux textes en appuyant sur l’une des multiples réponses suggérées par la plateforme en fonction de l’ensemble de la conversation.

Il est difficile d’échapper à l’IA en ce moment, qu’il s’agisse de ChatGPT qui aide les acheteurs de maisons ou des utilisateurs de Snapchat qui ont leur propre ami IA. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur suggère que Google Messages va se doter de ses propres fonctionnalités d’IA générative.

Cette rumeur provient de captures d’écran partagées avec 9to5Google, ainsi que d’un code précédemment caché repéré dans l’application. Il semble que cette fonctionnalité s’appellera Magic Compose et qu’elle s’appuiera sur les réponses intelligentes qui apparaissent déjà dans Google Messages.

Les captures d’écran montrent qu’il est possible de choisir entre différentes tonalités, notamment Excité, Formel et Lyrique — qui rédige une réponse sous la forme d’un court poème, sur la base d’un message donné par l’utilisateur. Il semble que vous puissiez donner à Magic Compose un début de réponse, ou le laisser en trouver une de lui-même, en fonction du contexte de la conversation. Sur ces images, l’application est également dotée d’un badge « Expérience ».

On ne devrait pas être surpris que quelque chose comme cela soit déployé pour Google Messages dans un proche avenir : Google a introduit des outils analogues dans ses applications Gmail, Google Docs et Google Sheets au cours des dernières semaines.

Une annonce à la I/O 2023

Quant à savoir quand nous verrons cette fonctionnalité annoncée et déployée, la I/O 2023 semble être un bon pari. La journée de présentation aura lieu ce mercredi 10 mai, et je vous tiendrais bien sûr au courant de l’actualité de l’événement au fur et à mesure de son déroulement.

Il est clair qu’il se passera beaucoup de choses à la I/O 2023 la semaine prochaine. L’événement est censé être principalement destiné aux développeurs, avec des annonces concernant les changements à venir pour Android, Wear OS et d’autres applications et services Google. Ces dernières années, nous avons également assisté à des annonces de matériel lors du salon.

Nous nous attendons également à entendre parler de l’intelligence artificielle dans les produits Google. C’est un domaine dans lequel Google se considère traditionnellement comme l’un des leaders, et plusieurs annonces relatives à l’intelligence artificielle ont été faites l’année dernière lors de I/O 2022. Cependant, au cours des derniers mois, Google a été dépassé par des rivaux tels qu’OpenAI et Microsoft, qui ont sorti des moteurs d’IA générative spectaculaires plus rapidement et avec plus de fanfare. Google a répliqué avec Bard, mais reste à la traîne.