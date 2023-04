Snapchat met gratuitement à la disposition de tous son chatbot IA

Snapchat a annoncé le déploiement mondial de son chatbot IA, My AI. Autrement dit, Snap met gratuitement son chatbot « My AI » à la disposition des 750 millions d’utilisateurs mensuels de Snapchat, moins de deux mois après que le bot alimenté par OpenAI ait été mis à la disposition des plus de 3 millions d’abonnés payants de l’application.

Ce groupe a déjà envoyé un nombre impressionnant de 2 millions de messages par jour depuis son lancement en février, selon Snapchat, mais les vannes sont ouvertes, que vous ayez ouvert votre porte-monnaie ou non.

Outre une portée beaucoup plus large, My AI ajoute de nouvelles fonctionnalités qui la rendent plus interactive et personnalisée. Il est notamment possible de personnaliser le chatbot avec des avatars Bitmoji uniques, de lui donner un nom et d’intégrer My IA dans les discussions de groupe.

Vous pouvez appeler le chatbot en le mentionnant simplement par @. Il apparaîtra avec une étincelle à côté de son nom, et vous pourrez lui demander de vous recommander des endroits sur Snap Map ou de vous suggérer un objectif pour votre prochaine photo. Les utilisateurs peuvent également partager des snaps avec My IA et recevoir des réponses par chat. En outre, Snapchat prévoit d’introduire une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’envoyer des snaps à My IA et de recevoir des réponses uniques et génératives.

Alors que Microsoft et Google font la course pour intégrer l’IA générative dans leurs moteurs de recherche, le PDG de Snap, Evan Spiegel, considère cette technologie comme « un outil créatif génial ».

Snapchat aborde la responsabilité de l’IA

Snapchat affirme avoir fait des progrès considérables pour mettre au point le chatbot et s’assurer qu’il interagit de manière appropriée. Actuellement, 99,5 % des réponses de My AI sont conformes aux directives communautaires de la plateforme, a révélé l’entreprise. Si vous n’aimez pas l’une de ses réponses, vous pouvez appuyer sur le message pour faire part de vos commentaires à l’équipe de Snapchat.

Parmi les autres efforts déployés pour améliorer la sécurité et l’utilité du chatbot, citons la mise en place d’un signal d’âge basé sur la date de naissance des utilisateurs et l’ajout d’une technologie de modération permettant d’évaluer les contenus potentiellement dangereux. Les utilisateurs qui font un usage abusif de My IA peuvent voir leur accès au chatbot temporairement restreint. Afin de donner plus de contrôle aux parents, Snapchat prévoit d’intégrer My IA à son outil parental in-app, Centre parental. Cela permettra aux parents et aux tuteurs de surveiller les interactions de leurs adolescents avec le chatbot et de suivre la fréquence d’utilisation.

Certaines de ces mesures peuvent sembler draconiennes, mais pour protéger le grand public de l’IA, il faut notamment dicter la manière dont vous pouvez interagir avec elle. En outre, de grands noms de l’industrie appellent déjà à un contrôle réglementaire après que plusieurs incidents de désinformation et de créations étrangement réalistes ont dupé une grande partie du grand public. Étant donné l’intelligence qu’elle a déjà acquise dans les applications qui l’utilisent, il est important que ces entreprises perfectionnent leur approche dès le départ.