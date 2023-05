La série Huawei Mate 60 aurait un nouveau look de module caméra

Maintenant que Huawei est revenu à son ancien calendrier de sortie de deux flagships par an, nous nous attendons à ce que la série Mate 60 soit lancée probablement au cours du troisième trimestre 2023. Le fabricant chinois assiégé a déjà introduit la gamme P60 axée sur la photographie et l’a publiée plus tôt cette année. Alors que le premier modèle phare est entièrement consacré à la photographie, la série Mate 60 comprendra un grand nombre des dernières innovations et technologies développées par l’entreprise.

Le Mate 50 Pro de l’année dernière était un modèle très tendance qui ne se contentait pas d’être beau, mais qui présentait également des caractéristiques intéressantes, notamment une ouverture variable pour l’appareil photo arrière principal, une résistance à l’eau de 6 mètres, le résistant verre Kunlun de Huawei, une connectivité satellite et un mode d’urgence en cas de faible charge de la batterie.

Le système de photographie utilisé dans la gamme Mate 50 de l’année dernière était la plateforme de photographie mobile XMAGE de Huawei. Le contrat entre Huawei et la société de photographie Leica aurait expiré en 2021 et la plateforme photographique de Leica est désormais exclusivement utilisée sur les smartphones Xiaomi. Le module de la caméra de la gamme Mate 50 était rond et le Mate 50 Pro était doté d’un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture réglable de f/1.4 à f/4.0 et une stabilisation optique de l’image (OIS), d’un capteur photo ultra-large doté d’un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture de f/2.2, et d’un téléobjectif périscopique doté d’un capteur de 64 mégapixels avec des capacités de zoom optique de 3,5 x.

Selon l’informateur @RODENT950 sur Twitter, la série Mate 60 est composée de 5 modèles différents à ce stade, ce qui signifie que nous pourrions voir un Mate 60E de milieu de gamme, le Mate 60, le Mate 60 Pro et le Mate RS. Cela ne fait que quatre modèles, mais l’un des cinq modèles actuellement en cours de développement pourrait être annulé. Les Mate 60, Mate 60 Pro et Mate 60 RS devraient être équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 2 avec la connectivité 5G désactivée.

Mate 60 series, currently 5 models, let’s see how many will be published in the end. pic.twitter.com/U1P780pfGk — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) May 5, 2023

Deux demi-cercles

Le module caméra de la série Mate 60 semble un peu différent de celui utilisé sur les modèles de l’année dernière, selon un rendu posté par l’informateur. Au lieu d’être un cercle complet, il est composé de deux demi-cercles avec une bande horizontale au milieu portant la même couleur que le dos du smartphone. D’ailleurs, au cas où vous vous demanderiez quelle est la couleur du Mate 60 dans le rendu, il s’agit d’une couleur lilas.

Il reste encore beaucoup de temps avant que le compte à rebours ne commence pour la série Mate 60, ce qui signifie que nous devrions voir de nombreuses autres fuites à l’avenir.