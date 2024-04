Gmail introduit la fonction Résumer sur Android avec Gemini

Google remplacera bientôt Google Assistant par Gemini. Étant donné que Gemini est alimenté par l’intelligence artificielle (IA) avancée de Google et le Large Language Model (LLM), il peut faire beaucoup plus que Google Assistant. Il était déjà clair que tous les principaux services Google seraient intégrés à Gemini. Cependant, la façon dont cette intégration se présentera dans l’application Gmail a maintenant été révélée.

Traiter une longue liste d’e-mails peut être une corvée, mais les utilisateurs de Gmail pour Android pourraient bientôt avoir de l’aide. Google serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité appelée Résumer qui exploite la puissance de son modèle d’IA, Gemini, pour générer automatiquement des résumés de longs e-mails.

Cette fonctionnalité, actuellement disponible en tant que fonctionnalité premium dans la version Web de Gmail pour les utilisateurs de l’espace de travail, serait un ajout bienvenu à l’application mobile. D’une simple pression sur un bouton, les utilisateurs pourraient condenser les longs e-mails en leurs points essentiels, ce qui leur ferait gagner un temps précieux et leur permettrait de garder la maîtrise de leur boîte de réception.

L’expert en code Android AssembleDebug avait déjà repéré cette possibilité en parcourant le code de la version 2024.03.31.621 006 929 de l’application Gmail. Cependant, à l’époque, seul un bouton « Résumer cet e-mail » non fonctionnel avait été découvert, qui se trouvait juste en dessous de la ligne d’objet.

Aujourd’hui, selon Android Authority, la version 2024.04.21.626 860 299 de l’application Gmail sur Android semble avoir progressé et des progrès significatifs ont été réalisés. Le bouton « Résumer cet e-mail » est toujours présent, mais maintenant, il fonctionne réellement et résume l’email.

Une fonction de Gmail alimentée par Gemini

La fonction « Résumer » est alimentée par Gemini, le modèle d’IA avancé développé par Google. Ce puissant outil intègre une série de capacités, notamment l’analyse de données, l’écriture de code et la compréhension d’instructions en langage naturel. Sur la version Web de Gmail, où cette fonctionnalité est déjà prise en charge, seuls les utilisateurs ayant souscrit au plan Google One AI Premium y ont accès. On peut donc se demander si la fonction « Résumer » de l’application Gmail sur Android nécessitera le même type d’abonnement, ou si elle sera accessible à tous.

Il est à noter que cette fonctionnalité est encore en cours de développement et que la date de sortie exacte n’est pas connue. Toutefois, la vitesse à laquelle elle a progressé jusqu’à présent laisse penser qu’elle ne tardera pas à être intégrée dans une version stable de l’application Gmail.

Il sera intéressant de voir comment cette fonctionnalité sera annoncée et utilisée. L’intégration de résumés d’e-mails alimentés par l’IA dans Gmail sur Android a le potentiel de rationaliser le flux de traitement des e-mails, alors croisons les doigts pour qu’elle ne finisse pas derrière un paywall.

Vivement la I/O 2024

Toutefois, l’entreprise pourrait attendre l’événement Google I/O 2024 avant de la déployer. Lors de cet événement, prévu pour le 14 mai 2024, Google dévoilera Android 15, Android TV/Google TV, ChromeOS, Wear OS 5, ainsi que des avancées pour Chrome, Gemini et d’autres services.