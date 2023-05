La Google Pixel Watch 2 pourrait être lancée dans le courant de l’année

L’année dernière, Google a officiellement fait plaisir aux fans de Pixel en lançant sa toute première smartwatch sur le marché des wearables, après l’avoir présentée lors de la conférence Google I/O 2022. Aujourd’hui, selon de nouvelles rumeurs, nous pourrions bientôt découvrir la nouvelle génération de la Pixel Watch, attendue cette année.

Selon une source non divulguée relayée par 9to5google, la Pixel Watch nouvelle génération de Google devrait arriver plus tard dans l’année, en même temps que la gamme Pixel 8, dans le courant du mois d’octobre. Si l’on se fie à l’historique de l’année dernière, Google pourrait éventuellement teaser la Pixel Watch 2 en premier lors de la Google I/O 2023 prévue la semaine prochaine.

Si vous pensez que ce calendrier est trop précoce, ce n’est pas le cas. Google a travaillé sur sa smartwatch Pixel pendant des années avant de la sortir en 2022. Il n’est donc pas surprenant que Google ait également planifié cela à l’avance. Nous ne savons pas si Google l’appellera Pixel Watch 2, mais nous pouvons nous attendre à des améliorations notables.

La Pixel Watch 2 sera très probablement alimentée par un chipset amélioré (peut-être le Snapdragon W5+ Gen 1) pour apporter des améliorations de performance. Pour rappel, la smartwatch actuelle a reçu le SoC Exynos 9110 de Samsung de 2018. Nous pouvons également nous attendre à une meilleure autonomie de la batterie et à davantage de mémoire vive et de stockage.

Les fonctionnalités liées à la forme physique pourraient inclure un capteur électrodermal pour le suivi du stress, une température de la peau, un capteur SpO2, et plus encore. En ce qui concerne le design, il ne semble pas que Google s’éloignera du design en forme de dôme de la montre, mais celle-ci pourrait présenter des bords plus fins et un écran plus grand. Cela dit, le design circulaire minimal de la montre la rend très attrayante pour ceux qui recherchent quelque chose qui n’est pas trop encombrant. Beaucoup ont également exprimé leur intérêt pour une Pixel Watch de taille légèrement plus grande, comme 45 mm environ, afin qu’elle corresponde à leur esthétique.

De grandes attentes

Wear OS pourrait également adopter le thème Material You et d’autres fonctionnalités améliorées. Il sera vraiment intéressant de voir comment Google améliore sa Pixel Watch de seconde génération et si elle sera capable de rivaliser avec des montres comme la Galaxy Watch et l’Apple Watch. Il convient toutefois de noter qu’il ne s’agit que d’une rumeur. Il est donc préférable d’attendre d’avoir plus de détails.

La conférence Google I/O 2023 devrait nous permettre d’y voir plus clair. Nous verrons des annonces autour du Pixel Fold, du Pixel 7a, d’Android 14, et plus encore.