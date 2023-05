L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra n’auront pas de boutons à semi-conducteurs

Le premier événement majeur de l’année pour Apple arrive à grands pas. Même si la WWDC 2023 sera l’occasion de dévoiler le casque AR/VR d’Apple, la conférence ne sera probablement pas à la hauteur de l’annonce de l’iPhone en septembre.

Depuis un certain temps, nous entendons des rumeurs sur l’iPhone 15 Pro, et sur son grand frère, l’iPhone 15 Pro Max, alias iPhone 15 Ultra. Plusieurs fuites ont également laissé entrevoir des changements de design intéressants. Par exemple, le remplacement du port Lightning par le port USB-C et l’adoption d’un nouveau bouton de mise en sourdine. Nous avons également entendu dire que les modèles iPhone 15 Pro chercheraient à abandonner complètement les boutons physiques pour des sortes de boutons haptiques pour un design « sans bouton ». Toutefois, il se pourrait que ce ne soit pas le cas.

Comme le rapporte MacRumors, Cirrus Logic, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, a confirmé qu’Apple avait bel et bien abandonné la transition vers des boutons à semi-conducteurs au détriment des boutons physiques. Cette nouvelle confirme la rumeur lancée par l’analyste Ming-Chi Kuo.

Cirrus Logic, via sa lettre aux actionnaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 23, a déclaré : « Cela dit, parmi les opportunités HPMS dont nous avons discuté, un nouveau produit que nous avons mentionné dans les lettres aux actionnaires précédentes comme devant être introduit cet automne ne devrait plus être mis sur le marché comme prévu. Comme nous n’avons qu’une visibilité limitée sur les plans futurs de notre client pour ce produit à l’heure actuelle, nous supprimons les recettes associées à ce composant de notre modèle interne » ;

Auparavant, la puce à signaux mixtes haute performance (HPMS) de Cirrus Logic (utilisé dans les iPhone) devait fournir deux moteurs tactiques pour les modèles iPhone 15 Pro. Cela aurait donné la sensation d’appuyer sur un bouton sans aucun mouvement physique. Cette déclaration laisse présager la suppression des boutons à semi-conducteurs des modèles iPhone 15 Pro. Toutefois, cela ne signifie pas que le projet est définitivement enterré. Le HPMS de Cirrus Logic pourrait permettre à Apple de réaliser son rêve « d’iPhone sans boutons » pour ses modèles 2024, à savoir l’iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max.

Une grosse attente

Mais, il y aura tout de même quelques changements intéressants à attendre. L’ensemble de la gamme est censé arriver avec un port USB-C et Dynamic Island. Les modèles Pro devraient avoir des bords plus fins, un capteur photo plus grand et une lentille périscopique (pour l’iPhone 16 Pro Max). Sous le capot, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront probablement équipés de la puce A15 Bionic, tandis que les modèles Pro seront dotés de la future puce A16 Bionic. La gamme devrait également offrir des améliorations au niveau de la batterie et des performances, et être livrée avec iOS 17, attendu à la WWDC 2023.

L’iPhone 15 étant susceptible d’être commercialisé au cours de la deuxième semaine de septembre, nous ne pouvons qu’attendre que d’autres détails fassent surface en ligne ou que des informations officielles soient communiquées.