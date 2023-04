L’une des plus grandes fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro pourrait ne pas voir le jour

Après des mois de fuites indiquant qu’Apple abandonnera les boutons physiques de volume et d’alimentation sur l’iPhone 15 Pro de cette année en faveur de remplaçants fantaisistes à semi-conducteurs, l’une des sources initiales de la rumeur affirme maintenant que ce n’est pas le cas.

« Ma dernière enquête indique qu’en raison de problèmes techniques non résolus avant la production de masse, les deux modèles haut de gamme de l’iPhone 15 Pro (Pro et Pro Max) abandonneront la conception des boutons à semi-conducteurs très prisée et reviendront à la conception traditionnelle des boutons physiques », a écrit Ming-Chi Kuo, analyste réputé d’Apple, dans un article publié sur Medium. 9to5mac rapporte qu’un autre analyste, Jeff Pu de Haitong Tech, pense également qu’Apple s’en tiendra aux boutons mécaniques traditionnels pour les modèles iPhone 15 Pro.

Des rumeurs selon lesquelles Apple passerait à des boutons à semi-conducteurs pour les iPhone 15 Pro et Pro Max sont apparues en octobre de l’année dernière. À l’époque, Kuo avait prédit qu’Apple passerait à une solution à semi-conducteurs analogue à celle utilisée pour le bouton d’accueil de l’iPhone 8 pour les boutons de volume et d’alimentation des prochains smartphones (bien qu’il n’y ait eu aucune mention de ce changement pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus non Pro). Au lieu de boutons mécaniques, une paire de Taptic Engines générerait un retour haptique lors de l’appui sur un bouton. Des fuites ultérieures de rendus du téléphone ont semblé confirmer ce changement de design.

Dans sa note d’aujourd’hui, Kuo ne donne pas beaucoup de détails sur les « problèmes techniques non résolus » qui ont incité Apple à supprimer cette fonctionnalité, mais il affirme que le passage à des boutons physiques plus simples à ce stade ne devrait pas entraîner de retards dans les calendriers de production des téléphones. Kuo note que ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fournisseurs de boutons à semi-conducteurs. Cela ne veut pas dire que cela ne pourrait pas se produire dans les années à venir, mais pas en 2023.

Étant donné que ces boutons n’ont pas de matériel physiquement mobile, chacun d’entre eux serait relié à des moteurs de vibration individuels pour simuler une réponse haptique en appuyant sur un interrupteur réel, un peu comme le bouton d’accueil capacitif sur les séries iPhone 7 et 8. Apple aurait certainement conçu une micropuce distincte pour éviter qu’un retour haptique excessif n’épuise la batterie. Il est compréhensible que trois moteurs de vibration supplémentaires et une puce dédiée à l’économie d’énergie aient entraîné de nombreuses complications lors de l’assemblage, avec de potentielles implications en termes de contrôle de la qualité pour une production à grande échelle. La puce à faible consommation d’énergie — qui, selon les rumeurs, prendrait également en charge d’autres processus en arrière-plan tels que le NFC, le service Localiser, Apple Pay, etc. Ces processus sont actuellement pris en charge par des logiciels et contrôlés par le chipset principal des iPhone actuels.

Un nouveau défis d’ingénierie

Étant l’un des analystes les plus fiables d’Apple, les propos de Kuo ont beaucoup de valeur et signifient presque certainement qu’Apple revient sur sa décision. Les utilisateurs qui attendent avec impatience les boutons capacitifs et la nouvelle technologie haptique devront très certainement attendre un an de plus pour pouvoir profiter de ce changement.

Outre les boutons, un autre changement notable susceptible d’arriver sur la série iPhone 15 est un port USB Type-C, mettant fin à l’ère du tristement célèbre port Lightning. Les modèles de cette année devraient également, selon les rumeurs, présenter des bords d’écran incurvés et des cadres plus fins.