À l’approche de la sortie annuelle de l’iPhone 15 en septembre, les rumeurs vont bon train. Nous avons entendu parler de changements de design, d’une encoche plus petite, de boutons haptiques, d’USB-C, etc. Aujourd’hui, de nouvelles fuites suggèrent que l’iPhone 15 Pro haut de gamme pourrait perdre son fameux bouton de mise en sourdine.

Ces nouveaux détails concernant l’iPhone 15 Pro proviennent de rendus CAO récemment détaillés par des fabricants d’accessoires MFi (Made for iPhone). Il est important de noter que les fabricants d’accessoires ont besoin de ces informations à l’avance afin de produire des produits adaptés aux nouveaux appareils.

Pendant des mois, des rapports ont suggéré qu’Apple abandonnerait tous les boutons sur l’iPhone 15 et utiliserait à la place des boutons haptiques à semi-conducteurs. Le volume haut/bas pourrait être un long pavé tactile au lieu de deux boutons individuels.

Mais au cours des dernières semaines, plusieurs analystes ont affirmé qu’Apple avait abandonné ce plan et qu’elle reviendrait à la disposition familière à deux boutons et au bouton de mise en sourdine pour la série iPhone 15.

Cependant, selon 9to5Mac, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, plus chers, utiliseront une sorte de nouveau « bouton d’action » pour remplacer le bouton de mise en sourdine. Le rendu ci-dessus montre que les modèles iPhone 15 Pro pourraient toujours avoir les deux mêmes touches de volume, mais que le bouton de mise en sourdine est désormais un bouton dédié.

Leurs sources suggèrent que le bouton de mise en sourdine est mort pour les smartphones haut de gamme d’Apple. À la place, nous pourrions avoir quelque chose d’analogue au bouton d’action de l’Apple Watch Ultra. Cela signifie qu’il continuera probablement à couper le son des appareils, mais qu’il pourra également être personnalisé avec différentes actions et raccourcis. Encore une fois, ce changement ne s’applique qu’à la gamme Pro.

Des informations sur la caméra périscopique

Le rapport mentionne une bosse d’appareil photo plus grande, ce qui signifie que l’iPhone 15 Pro pourrait recevoir un zoom périscopique amélioré, un design plus arrondi et un port de charge USB-C en bas. L’image montre également que seul le grand modèle iPhone 15 Pro Max bénéficiera du zoom périscopique, car la bosse de la caméra est légèrement plus importante que celle de l’iPhone 15 Pro normal.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de rumeurs et que rien n’est certain tant qu’Apple n’est pas monté sur scène plus tard cet automne et n’a pas révélé son nouveau téléphone.