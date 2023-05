ChatGPT surpasse les médecins humains en termes d’empathie et de qualité des conseils médicaux

Pour en revenir au test de qualité et d’empathie, The Guardian nous apprend que le jury a préféré les réponses du ChatGPT à celles d’un médecin humain dans 79 % des cas .

