Windows 11 apporte d’autres améliorations aux widgets

Elle devrait rendre le processus de consultation et d’épinglage des widgets beaucoup plus confortable.

Le sélecteur de widgets actuel se résume à une simple liste de tous les widgets que vous pouvez choisir et vous donne la possibilité de les épingler en cliquant sur l’icône « plus » à droite de chaque élément. Si vous l’avez déjà utilisé, vous pouvez donc vous rendre compte de l’énorme amélioration que cela représente.

La dernière version Insider Preview de Windows 11, build 25232, ajoute un sélecteur de widgets remanié. Contrairement au sélecteur de widgets actuel, qui est plutôt dépouillé , ce nouveau sélecteur de widgets vous montre un aperçu du widget que vous êtes sur le point de placer et d’épingler dans le panneau des widgets . Le sélecteur de widgets est déplacé vers la gauche, tandis qu’en bas, il y a également un bouton « Trouver plus de widgets » qui, lorsqu’il est cliqué, vous emmène vers le Microsoft Store pour récupérer davantage d’applications avec des widgets.