La TicWatch Pro 5 révélée par une fuite sur Amazon

L’accent est mis sur les performances athlétiques, non seulement avec des analyses de récupération et de VO2 Max, mais aussi avec un nouveau rétroéclairage HR, qui illumine l’écran avec votre zone de fréquence cardiaque.

Outre l’énorme autonomie de la batterie, la longévité est assurée par l’écran double couche , qui reste sur la Pro 5, et qui permet une autonomie de 45 jours en mode basse consommation. Elle se recharge également à 65 % en 30 minutes. La Pro 5 est également doté d’un solide boîtier en acier inoxydable de 50 mm, d’un écran AMOLED de 1,43 pouce et d’un affichage de 466 x 466 pixels.

La TicWatch Pro 5 offre 80 heures d’utilisation normale , contre 72 heures pour la Pro Ultra, grâce à une énorme batterie d’une capacité de 611 mAh. Ce n’est pas l’autonomie rêvée, mais elle permet à la Pro 5 d’atteindre un quatrième jour, ce qui signifie qu’elle offre plus que l’Apple Watch Ultra – et qu’elle fait honte à la Pixel Watch — ce qui n’est pas négligeable.

Toutes les spécifications et caractéristiques de la Mobvoi TicWatch Pro 5 ont fait l’objet d’une fuite, après l’apparition d’une liste sur Amazon Canada. La TicWatch Pro 5 est très attendue et devrait être la première smartwatch à utiliser la nouvelle génération de processeurs Snapdragon W5+ .