Android 14 poussera encore plus loin la couleur et la personnalisation

La très attendue mise à jour d’Android 14 apportera des améliorations en matière de sécurité, de nouveaux gestes et, notamment, une nouvelle option de personnalisation « Material You ». Plus précisément, Google introduira une nouvelle option de thématisation « Fidélité » qui est vive, et non pas pastel.

L’option Material You a été introduite avec Android 12, et pour la plupart, c’est une énorme amélioration par rapport aux précédentes options de thème et de design d’Android. Les couleurs sélectionnées par Material You sont basées sur votre fond d’écran, mais elles sont atténuées pour éviter que tout ne paraisse flou ou illisible.

Avec la nouvelle option « Fidélité », Google permettra à Material You de refléter plus fidèlement la couleur principale de votre fond d’écran. Cela signifie des couleurs plus vives. Comme l’indique 9to5Google, un aperçu des capacités de cette option de thématisation apparaît dans le dernier message Twitter de Google Design.

Mais l’équipe de 9to5Google a découvert que « Fidélité » sera moins indulgent que les paramètres de thématisation existants de Material You. Si vous utilisez le mode sombre, vous devez utiliser un fond d’écran assez clair, sinon le texte et d’autres éléments seront difficiles à voir. Les utilisateurs du mode clair devraient s’en sortir, à condition de ne pas utiliser de fonds d’écran blancs ou pâteux. (Pour rappel, il s’agit d’une option de thématisation, il n’est pas nécessaire d’utiliser le paramètre « Fidélité »).

Le système d’exploitation Android 14 est actuellement en version bêta. Il devrait atteindre la stabilité de la plateforme en août et être lancé en même temps que le smartphone Pixel 8 de Google.