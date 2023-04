De nombreuses applications et outils d’IA exigent désormais que vous apportiez votre propre clé API OpenAI. Vous pouvez en générer une sur le site Web d’OpenAI, et elle est assortie d’un crédit gratuit de 5 dollars.

Voici comment commencer à utiliser l’API d’OpenAI pour obtenir des fonctionnalités d’IA de type ChatGPT en dehors de l’interface standard de ChatGPT.

Comment obtenir une clé API OpenAI ?

Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de la plateforme OpenAI. Si vous ne l’avez pas encore fait, créez un compte en suivant les simples étapes du site. Vous pouvez ensuite saisir l’adresse électronique et le mot de passe associés à votre compte OpenAI pour vous connecter ou vous connecter à l’aide d’un compte Google ou Microsoft existant.

Une fois que vous avez créé un compte ou que vous vous êtes connecté à un compte existant, vous verrez votre nom et votre icône de profil dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de la plateforme OpenAI.

Pour obtenir une clé API, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit pour faire apparaître un menu déroulant. Cliquez ensuite sur l’option « View API keys ».

Vous arrivez alors sur une page qui comporte une option « Create new secret key » au centre. Si vous n’avez pas de clé API, cliquez sur ce bouton pour en obtenir une. Veillez à enregistrer la clé API dès que possible. Une fois que la fenêtre qui l’affiche se ferme, vous ne pourrez plus la rouvrir.

Une clé API OpenAI est-elle gratuite ?

Vous pouvez créer une clé API OpenAI gratuitement. Les nouveaux utilisateurs de la version d’essai gratuite reçoivent un crédit d’une valeur de 5 dollars. Cependant, ce crédit expire au bout de trois mois. Une fois votre crédit utilisé ou expiré, vous pouvez entrer des informations de facturation pour continuer à utiliser l’API de votre choix. Gardez à l’esprit que si vous n’entrez pas d’informations de facturation, vous aurez toujours un accès de connexion, mais vous ne pourrez pas faire d’autres demandes d’API.

OpenAI applique des limites tarifaires au niveau de l’organisation ; si vous utilisez ses outils à des fins professionnelles, vous devrez payer en fonction de certains facteurs. Les limites de taux sont mesurées de deux manières : RPM (requêtes par minute) et TPM (jetons par minute).

Si vous recherchez des coûts spécifiques basés sur le modèle d’IA que vous souhaitez utiliser (par exemple, GPT-4 ou gpt-3.5-turbo, tel qu’il est utilisé dans ChatGPT), consultez la page de tarification des modèles d’IA d’OpenAI. Dans de nombreux cas, l’API peut être beaucoup moins chère qu’un abonnement payant à ChatGPT Plus, bien que cela dépende de l’utilisation que vous en faites.

Pour un aperçu complet des limites de taux exactes, des exemples et d’autres informations utiles, visitez la page Rate Limits d’OpenAI.

Comment résoudre le problème « Incorrect API Key Provided » pour OpenAI ?

Avant d’envoyer des plaintes par e-mail à OpenAI, vous devriez vérifier les points suivants :

Recherchez les fautes de frappe et les espaces supplémentaires dans votre clé API

Assurez-vous que vous n’utilisez pas la clé API pour une autre organisation ou un autre projet d’IA

Vérifiez que votre clé API n’a pas été supprimée, désactivée ou mise en cache

En évitant les erreurs susmentionnées, vous pouvez rapidement et facilement résoudre votre problème et vous remettre au travail le plus rapidement possible.

Que faire si une clé API OpenAI ne fonctionne pas ?

Si vous rencontrez toujours des problèmes bien que vous n’ayez pas rencontré l’une des erreurs mentionnées ci-dessus, essayez de vider le cache et les cookies de votre navigateur avant de réessayer.

Pour vous assurer que votre clé API est correctement formatée, vous pouvez consulter la page d’authentification sur le site Web de la plateforme OpenAI. Cette page explique en détail comment vérifier que votre API fonctionne grâce à la manière dont les requêtes sont effectuées et donne également quelques exemples utiles. En cas d’échec, vous pouvez éventuellement générer une nouvelle clé API (suivez les étapes en haut de cet article).

En outre, je vous recommande de consulter l’article d’OpenAI sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des clés API. Il peut vous aider à éviter les problèmes courants et explique également comment fonctionne le processus de clé API.