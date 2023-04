Voici peut-être le schéma du futur OPPO Find N3

OPPO est probablement la plus grande menace de Samsung sur le marché des smartphones pliables. La société a déjà fabriqué le Find N2 Flip (l’un des meilleurs smartphones pliables en 2023), qui est probablement tout aussi voir meilleur que le Galaxy Z Flip 4 à plus d’un titre. Aujourd’hui, nous avons un aperçu de l’avenir de la concurrence de OPPO avec Samsung sous la forme d’un schéma de conception du OPPO Find N3, qui n’a pas été annoncé.

Le OPPO Find N2 de l’année dernière a amélioré le facteur de forme pliable de la même manière que le Find N2 Flip — il a introduit un châssis plus fin et plus léger, a fait un pli beaucoup moins visible au milieu de l’écran, et un écran plus lumineux comparé à celui du Galaxy Z Fold 4. Alors, que nous réserve la prochaine itération ?

Le schéma n’est pas vraiment révélateur, mais nous pouvons au moins obtenir quelques informations de base sur le smartphone. Bien sûr, ce qui attire le plus l’attention c’est le grand bloc circulaire à l’arrière, qui semble incruster un total de trois caméras.

Étant donné la forme de l’une des caméras (la rectangulaire), on peut supposer que le OPPO Find N3 sera équipé d’un zoom périscopique. Nous pouvons également voir la marque Hasselblad, dont nous savons que OPPO et OnePlus ont tous deux équipé leurs smartphones au cours des dernières années. Le Find N2 a une caméra très performante qui produit des images et des vidéos de qualité, nous nous attendons donc à ce que son successeur soit encore plus performant.

En ce qui concerne les boutons, nous pouvons voir le bouton d’alimentation et le bouton de volume sur le côté droit du châssis, mais il y en a un autre sur la gauche, qui pourrait être un curseur d’alerte comme ceux que l’on peut trouver sur certains smartphones de OnePlus.

Le OnePlus V Fold pourrait avoir le même châssis

OPPO et OnePlus ayant fusionné il y a quelque temps, il n’est pas exagéré de supposer que le OnePlus V Fold — le premier smartphone pliable de la société — présentera des similitudes avec le Find N3. Sans oublier que OPPO a déjà parcouru beaucoup de chemin en ce qui concerne ce facteur de forme, ce serait donc un énorme gain de temps pour OnePlus de simplement prendre la formule qui fonctionne et de rebaptiser l’appareil.

Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce que OnePlus pourrait tirer du Find N3 de OPPO. D’après les rumeurs, le Find N3 disposerait d’un écran intérieur de 8 pouces avec une résolution de 2 268 x 2 440 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Les smartphones pliables de la société se sont également distingués par leur grand écran extérieur qui, dans ce cas, mesurerait 6,5 pouces.

Si nous suivons la logique du marché, le Find N3 devrait également être équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le même que celui qui devrait équiper le prochain Galaxy Z Fold 5 (bien qu’il s’agisse d’une version spécialement optimisée). En outre, nous nous attendons à une option avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu’une batterie de 4 805 mAh.

Pour ce qui est de la caméra, outre la caméra périscopique, on pourrait retrouver une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une caméra principale de 50 mégapixels.