La Google Pixel Tablet pourrait être plus chère qu’un iPad

Toute marque de tablette aura du mal à rivaliser avec la gamme d’iPad d’Apple, mais l’une des approches possibles consiste à proposer des tablettes moins chères que celles d’Apple. Toutefois, il semble que ce ne soit pas l’approche de Google avec sa prochaine Pixel Tablet, car une fuite de prix suggère qu’elle coûtera plus cher que l’iPad 10.9 (2022), qui est le modèle d’iPad le moins cher qu’Apple vend actuellement.

Selon Roland Quandt, une source avec un bon historique, la future Pixel Tablet de Google sera vendue entre 600 et 650 €. C’est un prix de milieu de gamme, mais il est plus élevé que le prix de départ de 589 € de l’iPad 10.9 (2022) en France. Cela dit, l’iPad n’offre que 64 Go de stockage pour ce prix, alors que la Pixel Tablet démarre à 128 Go, selon Quandt ; un modèle de 256 Go serait également en cours de fabrication.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, “Porcelain” or “Haze”, pricing looks like 600–650 Euros. —Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023

Quandt précise en outre que les couleurs de la tablette s’appelleront Haze et Porcelain. Nous avons déjà vu des images officielles montrant des coloris vert et blanc/beige, on peut donc supposer que Haze est le premier et Porcelain le second.

Et, une source a récemment affirmé avoir appris qu’une station d’accueil dotée d’enceintes serait livrée avec la tablette. Google a déjà montré cet accessoire, mais il n’était pas encore clair s’il serait vendu séparément ou inclus avec la tablette.

La réponse pourrait être les deux, car alors qu’une source affirme qu’il sera inclus dans le prix de la Pixel Tablet, un listing Amazon suggère qu’il pourrait également être vendu séparément (probablement au cas où vous en voudriez plus d’un pour avoir plusieurs points d’ancrage dans votre maison, ou que vous cassiez le vôtre).

Le questionnement autour de la station d’accueil

L’annonce a depuis été supprimée, mais pas avant d’avoir été repérée, et elle indiquait un prix de 129 dollars. C’est assez cher, mais cela rend le prix annoncé de la Pixel Tablet beaucoup plus attrayant si vous obtenez à la fois la tablette et ce dock pour ce prix.

Il serait toutefois étrange de ne pas pouvoir acheter la Pixel Tablet sans la station d’accueil, et on ne doit pas prendre pour acquise l’affirmation selon laquelle les deux sont livrés en standard. S’il est possible d’acheter la tablette séparément, il est encore possible que la fuite de prix de Quandt concerne l’offre groupée.

Il reste donc quelques questions sans réponse. Quoi qu’il en soit, cette station d’accueil pourrait être la principale raison pour laquelle les acheteurs pourraient préférer cette tablette à un iPad. Elle transforme la tablette de Google en un écran connecté, avec des haut-parleurs vraisemblablement plus performants que ceux de la tablette, tout en permettant de la recharger.

Une annonce à la I/O

Ainsi, pour tous ceux qui veulent une tablette qui fonctionne également comme un écran connecté, il pourrait s’agir d’un achat tentant, mais il reste à voir combien de personnes cela représentera.

Nous devrions avoir une idée plus claire bientôt, car la plupart des fuites suggèrent que la Pixel Tablet sera annoncée lors de Google IO 2023 le 10 mai, aux côtés du Pixel 7a et du Pixel Fold, qui auraient également des prix plus élevés que vous ne l’auriez espéré.