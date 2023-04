La vivo Pad2 avec son écran de 12.1 pouces et son Dimensity 9000 est annoncée

L’année dernière, le fabricant chinois Vivo a lancé une tablette Android haut de gamme, la Vivo Pad, qui offrait à l’époque un excellent rapport qualité-prix. Aujourd’hui, l’entreprise est de retour pour le deuxième round, et la nouvelle Vivo Pad 2 semble être une affaire encore plus intéressante… à bien des égards.

En plus des vivo X Fold2 et X Flip, vivo a également présenté la vivo Pad2, successeure de la première vivo Pad. La nouvelle tablette est dotée d’un écran plus grand, d’une résolution plus élevée et d’un taux de rafraîchissement plus rapide, d’un processeur plus rapide, d’une mémoire plus rapide, d’une batterie plus grande et d’une prise en charge de plus de mémoire vive et de stockage.

Le Vivo Pad original avait un écran de 11 pouces, d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alors que le nouveau modèle passe à un écran de 12,1 pouces, d’une résolution de 2 880 x 19 68 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce qui est étrange, c’est que le nouvel écran présente un inhabituel ratio 7:5, alors que l’ancienne version affichait un rapport 16:10.

D’un côté, le nouveau format pourrait rendre la tablette plus confortable à utiliser en orientation portrait. D’autre part, je n’ai pas entendu parler de beaucoup d’autres appareils avec ce format d’écran. Le passage à un écran 4:3 ou 3:2 aurait pu permettre aux applications, sites Web et autres contenus de fonctionner correctement avec le nouvel écran.

Parmi les autres changements, citons le passage d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870 à une puce MediaTek Dimensity 9000 et la prise en charge d’une mémoire LPDDR5 pouvant atteindre 12 Go et d’un espace de stockage UFS 3.1 pouvant aller jusqu’à 512 Go.

La tablette a un châssis en aluminium qui ne fait que 6,59 mm d’épaisseur. Elle est équipée d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 8 mégapixels se trouve à l’avant. Elle prend également en charge le stylet Pencil 2 et l’entreprise propose également un clavier. Elle est dotée d’une batterie d’une capacité de 10 000 mAh avec un support de la charge rapide de 44 W.

Caractéristiques

Écran LCD de 12,1 pouces d’une résolution 2.8K (2 800 × 1 968 pixels) au ratio 16.10 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR10, et une luminosité maximale de 600 nits

CPU Dimensity 9000 jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Mali-G710 à 10 cœurs

8 Go/12 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13 avec OriginOS 3

Caméra arrière de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2, caméra macro de 2 mégapixels avec ouverture f/2,4

Caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture f/2,0

Dimensions:266.03×191.60×6.59mm ; Weight: 585 g

USB Type-C audio, haut-parleurs quadruples

Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

Batterie de 10 000 mAh avec charge rapide de 44W

Prix et disponibilité

La vivo Pad2 est disponible en bleue, grise et violette au prix de 2399 yuans (environ 320 euros) pour les modèles 8 Go + 128 Go, 2799 yuans (environ 370 euros) pour les modèles 8 Go + 256 Go et 3399 yuans (environ 450 euros) pour les modèles 12 Go + 512 Go.

Le Pencil2 et le clavier tactile intelligent 2 pour Pad2 sont proposés respectivement au prix de 499 yuans (environ 70 euros) et 599 yuans (environ 80 euros).

Ils peuvent être commandés dès aujourd’hui et seront mis en vente à partir du 24 avril.